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Kafa kafaya feci kaza!

Antalya-Isparta karayolunda feci bir kaza meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücülerden biri öldü, diğeri yaralandı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 06:23
Kafa kafaya feci kaza!

Kaza, saat 23.00 sıralarında Antalya-Isparta karayolunun 45. kilometresindeki Karaöz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İsa Doğan yönetimindeki 07 CVM 39 plakalı otomobil ile henüz sürücü ismi belirlenemeyen 07 EPH 41 plakalı otomobil kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerden İsa Doğan olay yerinde yaşamını yitirirken diğer sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yaşamını yitiren İsa Doğan’ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:23
  1. Isparta
  2. trafik kazası
  3. Antalya
  4. kaza

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