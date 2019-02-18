Kafa kafaya çarpıştılar! Facianın görüntüsü ortaya çıktı Bingöl'de 15 Şubat'ta kar ve buzlanma dolayısıyla yoldan çıkan otomobilin karşı şeritte seyreden yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 15 Şubatta Bingöl-Elazığ karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anbean kamerada Kaza anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sollama yapan otobüse karşı şeritten gelen ve yoldan çıkan otomobilin çarpması yer aldı

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