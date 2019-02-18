0553 313 94 23

Kafa kafaya çarpıştılar! Facianın görüntüsü ortaya çıktı

Bingöl'de 15 Şubat'ta kar ve buzlanma dolayısıyla yoldan çıkan otomobilin karşı şeritte seyreden yolcu otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kaza anı bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:23

Kaza, 15 Şubatta Bingöl-Elazığ karayolunun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Nimetullah Kandemir idaresindeki 06 FM 2825 plakalı otomobil kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan otomobil, karşı şeritten gelen 35 HCR 04 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazada, otomobilde bulunan Betül Kandemir olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ile birlikte otobüste bulunan 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anbean kamerada

Kaza anı ise bir araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sollama yapan otobüse karşı şeritten gelen ve yoldan çıkan otomobilin çarpması yer aldı

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 07:23
  1. Elazığ
  2. Bingöl
  3. bingöl
  4. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akdeniz'de deprem! 6 kilometre derinlikte...
    1. Akdeniz'de deprem! 6 kilometre..
    2. Kafa kafaya facia kamerada.....
    3. Domaniç’te ev ve ahır yangını
    4. Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
    5. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    6. Avusturya’da Müslümanlardan evsizlere..
    7. Fransa'da polis şiddetine 140 adli..
    8. Peribacaları yakınındaki yapıların..
    9. Suriye sınırına komando sevkiyatı..
    10. Lüks aracıyla kaza yaptı,..
    11. Mavi bereliler Hakurk'ta terörist..
    12. "FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz"
    13. Fransa'nın 'sarı yelekliler' çıkmazı
    14. Sağcı Avrupa Parlamentosu üyeleri..
    15. Trafikte maganda dehşeti!..
    16. Dünyaya duyurdu! Diplomatik..
    17. PKK’nın Lordlar’ı! Türkiye ve Erdoğan..
    18. Yunanistan'da deprem!
    19. Yargıtay'dan süresiz nafakaya eleştiri
    20. Madende ‘altın’ teklif
    21. Emniyet Genel Müdürü açıkladı! "100'ün..
    22. Çin'de okul kantinlerindeki gıdalarda..
    23. Öldürdü, kaçtı, atlattı... Böyle..
    24. Rus silah devinden bir ilk
    25. D-100'de can pazarı!
    26. Başkent sokaklarında şehir magandaları..
    27. Libya'da kaçırılan 14 Tunuslu işçi..
    28. Sağcı AP üyeleri Venezuela'ya alınmadı
    29. İsrail askerlerinin Gazze'de..
    30. Bolton'dan Kolombiya Devlet Başkanı..
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    Ücretsiz elektrik dönemi başlıyor! Kimler, nasıl faydalanabilecek?
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    | Tırnak nasıl beyazlatılır?Tırnak beyazlatmanın yöntemleri
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar