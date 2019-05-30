Kafa kafaya çarpıştılar: 3’ü çocuk 5 yaralı Bursa’da kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Bursa’da kafa kafaya çarpışan otomobillerdeki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Bursa’nın İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesinde meydana geldi. Caner A. idaresindeki 16 UC 157 plakalı otomobil ile Celal H. idaresindeki 16 ADF 150 otomobil virajlı yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde sağa sola savruldu. Kazada Celal H.’nin kullandığı otomobilde bulunan eşi, çocukları Eslem, Buse ve Yahya yaralandı. 5 yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobiller ise kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.