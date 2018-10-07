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Kafa kafaya çarpıştılar! 3'ü ağır 7 kişi yaralı

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

07 Ekim 2018 Pazar 22:27
Kafa kafaya çarpıştılar! 3'ü ağır 7 kişi yaralı

Antalya- Isparta yolunun Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyü mevkisinde öğleden sonra meydana gelen kazada, 59 FE 598 plakalı otomobille 07 AAC 749 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Ali Boz, Ali Erdem Boz, Hüseyin Boz, Meryem Boz, Fatma Hayal Boz, Murat Doğru ve Emre Erdoğan yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ispartadaki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Meryem Boz, Fatma Hayal Boz adlı bebekle Murat Doğrunun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yaralıların hastanelerde tedavileri sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 22:27
  1. Isparta
  2. Antalya
  3. burdur
  4. antalya
  5. ısparta

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