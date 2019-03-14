KAEÜ’sinde ‘Milletin Sesi Akif’ paneli düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde ‘Milletin Sesi Akif’ konulu panelde konuşan Prof. Dr. Nadir İlhan, istiklalin muhafazası için milli değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Fen-Edebiyat Fakültesi ve Türkoloji Topluluğu tarafından düzenlenen panele Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Ahmet Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş konuşmacı olarak katıldı.

Akademik ve idari personel ile öğrencilerinilgi gösterdiği panelde Mehmet Akif Ersoy anlatıldı.

Panelin moderatörlüğünü yapan Prof. Dr. Nadir İlhan, konuşmasında;

“istiklal ve istikbalimizin muhafazası için millî değerlere sahip çıkılmalı. İstiklal Marşının hangi şartlarda yazıldığını ve ne tür mesajlar içerdiği hakkında oldukça doyurucu bilgiler var.”dedi.

Panelde Doç .Dr. Ahmet Doğan, ise Mehmet Akif’in ideal insan tasavvuru hakkında bilgiler verdi.

Panel, olarak Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş’ın ‘Lirik Gerçekliğin Şairi Mehmet Akif Ersoy’ konulu sunumunun ardından sona erdi.