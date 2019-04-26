0553 313 94 23

KAEÜ’sinde ‘Matematiğin Gözünden IMAGINARY’ sergisi düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Matematik Derneği (TMD), İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi (İMBM) ve KAEÜ’sininkatkılarıyla, “Matematiğin Gözünden IMAGINARY” sergisi açıldı.

26 Nisan 2019 Cuma 08:55
KAEÜ’sinde ‘Matematiğin Gözünden IMAGINARY’ sergisi düzenlendi

KIRŞEHİR (İHA) – Türk Matematik Derneği (TMD), İstanbul Matematik Bilimleri Merkezi (İMBM) ve KAEÜ’sininkatkılarıyla, “Matematiğin Gözünden IMAGINARY” sergisi açıldı.



Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alanında açılan sergiye Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Rektör Yardımcıları, dekanlarakademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Kırşehir’de açılan serginin başlıca amaçları arasında çeşitli görsellerin, etkileşimli kurulumların, sanal gerçekliklerin, 3 boyutlu objelerin sunumları ve bunların cebirsel geometri ile tekillik teorisi içindeki teorik arka planlarının merak uyandırıcı bir şekilde ve anlaşılabilir düzeyde açıklanması yer alıyor.



Dünya ve gizemini anlamak için matematiğin bir zorunluluk olduğunu ifade eden KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, “Bilim tarihi boyunca şu bir gerçektir, dünyayı ve gizemini anlamak için matematik bir zorunluluktur, tercih değildir. Düşüncenin normalde fiziksel hayatın ötesindeki dünyayı anlamak için bir zorunluluktur.Matematikçiler, soyut olmaktan korkmamalı”dedi



Matematiğin sadece matematikçilere verilecek kadar basit bir alan olmadığını kaydeden RektörProf. Dr. Vatan Karakaya, “Matematik herkesin malıdır, çünkü insanın düşünme yeteneğinin tezahür ettiği en nadide alan matematiktir. Bütün bilim tarihinde kesinlikle fiziksel olaylardan sonra insanların ilk yoğunlaştığı şey matematiksel düşünceyi anlamak, ikincisi ölçmek ve üçüncüsü de mantıktır. Eskiden mantık ve matematik ayrıydı ama artık günümüzde matematik demek mantık, sayma ve ölçme ile birlikte tek bir alan oluşturmuş durumda. Bugün bizim o soyut düzlemde düşündüğümüzün dünyaya tezahür eden kısmına yani ihtiyacı karşılayan kısmına teknoloji diyoruz.”diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 08:55
  1. sergi
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrencilere spor malzemesi dağıltıldı
    1. Öğrencilere spor malzemesi dağıltıldı
    2. ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı..
    3. (Özel) Üsküdar’da Ebabil kuşu bulundu
    4. Şeftali bahçesindeki cinayetin..
    5. Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro..
    6. İnci kefali jandarmanın korumasında
    7. Tercan’da Bilim Fuarı açılışları..
    8. (Özel) Trafik magandası Bağdat..
    9. (Özel) Trafikte tartıştığı İETT otobüs..
    10. KAEÜ’sinde ‘Matematiğin Gözünden..
    11. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi,..
    12. (Özel) Muz yiyerek esnafı soyan hırsız..
    13. Fransa'dan Dündar’a ödül, gazetecilere..
    14. Tarsus’ta 2 kazada 2 ölü
    15. Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç’e..
    16. Yurtta hava durumu
    17. Bağcılar’da 9 gaspçı yakalandı
    18. FETÖ’nün TSK içerisindeki..
    19. Otizmli müzik dehası 18 enstrüman..
    20. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!