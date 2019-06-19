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KAEÜ’sinde Lokman Hekim Tıp Tarihi Kongresi başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir AEÜ’sin de 11.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:34
KAEÜ’sinde Lokman Hekim Tıp Tarihi Kongresi başladı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir AEÜ’sin de 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresibaşladı.



Bilimsel çalışmalara önem veren ve uluslararasılaşmayı hedef edinen üniversite, çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre ve etkinliğe ev sahipliği yapıyor.



Kırşehir Ahi Evran, Hacettepe ve Çukurova Üniversitesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalları ortaklığında düzenlenen 11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri KongresiAhi Evran Kongre ve Kültür Merkezi Neşet Ertaş Salonunda başladı.



11. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri KongresineRektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kurucusu Prof. Dr. İlter Uzer, Kırşehir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yahya Şahin, ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.



İnsan için en değerli eylem düşünme eylemidir



Kongerede konuşan ve insan için en önemli eylemin düşünme eylemi olduğunu ifade eden KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, “Böylesi bir kongreye ev sahipliği yapmak bizim için onur.



İnsanların hayatla ilk teması duyuları yoluyla başlar, hayata dair ilk bilgileri bu etkileşimden alan insanın gördüğünü tanımlamaya, işittiğini anlamaya, dokunduğunu hissetmeye ve duyular yoluyla varlığı, tek bir yönüyle tanımaya ve tanımlamaya çalışır.



İnsan, bu kavramlar yoluyla yaşadığı hayatı anlamlandırır.Bu bakış açısıyla, düşünen varlık olan insan mevcut duyu bilgilerini aldıktan sonra düşünme gayretiyle değişik derecelere ulaşır vederecelendirme bu aşamadan sonra başlar. Bu yetkinlik ile insan, bilen ve bilmeyen ayrımına tabi tutulmaktadır. İnsan için en erdemli eylem, düşünme eylemidir. “dedi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:34
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