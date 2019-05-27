0553 313 94 23

KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Vatan Karakaya, "Üniversitemiz fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye’deki üniversiteler arasında çok iyi bir konuma geldi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü görevine yeniden atanan Vatan Karakaya, "Üniversitemiz fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye’deki üniversiteler arasında çok iyi bir konuma geldi."dedi.



Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’ninbölgesinde lider olma yolunda önemli adımlar atmakta olduğunu belirten Rektör Karakaya, " 4 yıllık rektörlük görevimiz süresince, üniversitemizin fiziksel gelişimi, akademik yapılanması ve eğitim-öğretim anlayışıyla kısa zamanda Türkiye’deki üniversiteler arasında çok iyi bir konuma gelmiş bulunmaktayız.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından başlatılan Bölgesel Kalkınma ve Misyon Farklılaşması Projesi kapsamında “Tarım ve Jeotermal” alanın da pilot üniversite seçilerek Türkiye’deki üniversitelere model olma yolunda önemli çalışmalar yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız.



Tüm Birimleriyle Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Alan Türkiye’nin İlk ve Tek Devlet Üniversitesi olarak, 2015 yılında başlattığımız kalite yolculuğumuzda başarıya ulaşarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde kaliteyi kurum kültürü haline getirmiş durumdayız." dedi.





Akademik, İdari kadrolar ile aile olmanın başarıldığını belirten Rektör Karakaya, "Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mükemmeli hedeflemiş bulunmaktayız. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi sistemli, önünü görerek ve planlanmış bir şekilde yoluna devam etmektedir.



Başta şehrimiz, ülkemiz ve dünyadaki değişim, gelişim ve dönüşüm eğilimlerini gözeterek “Dünya Üniversitesi” olma yolunda faaliyetlerimizi planladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Bu yolda tüm çalışanlarımızın akademik özgürlükleri doyasıya yaşadığı, demokratik, çoğulcu, rekabet edebilen, analitik düşünen, bilimin ışığında yetişerek milli ve manevi hassasiyetleri olan yarınlarımızı şekillendirecek mezunlar veren bir üniversite gayreti içerisinde olduk ve bundan sonrada aynı çizgide çalışmalarımıza devam edeceğiz. 4 yıllık çalışma süremiz boyunca, kısa zamanda çok mesafeler kaydettik. Üniversitemizin gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağına olan inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
  1. doğa
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sosyal medyada uyuşturucu özendirmeye gözaltı
    1. Sosyal medyada uyuşturucu özendirmeye..
    2. Hatayspor'da play-off finali heyecanı
    3. KMÜ’de Geleneksel Türk Sporları..
    4. KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya:
    5. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mustafa..
    6. ATGB, MİSİAD’ın iftar programına..
    7. Bağcılarlı atletler İsviçre’de 3..
    8. Türkiye birincisi öğrenciye validen..
    9. Abdülmetin Balkanlıoğlu, Esenler’de..
    10. CHP Adayı'nın izin vermediği kitap..
    11. Otomobil, temizlik yapan kamyona..
    12. Altının kilogramı 250 bin 500 liraya..
    13. Bacağı kesilmekten kurtarıldı
    14. Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame..
    15. MHP Milletvekili Fendoğlu’ndan Başkan..
    16. Döviz kurları
    17. Bilal Erdoğan ok atarken söylediği..
    18. Kağıthane’de polis memuru,..
    19. Rizeli balıkçılar o balığı ilk kez..
    20. Mezuniyet partilerine dikkat
    21. Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
    22. Kontrolden çıkan otomobil polis..
    23. Slaven Bilic, TFF’nin Pro Lisans..
    24. Gelendost’ta ilk ve ortaokullulardan..
    25. Yunanistan'a kaçmak isteyen düzensiz..
    26. KKTC’de ilk defa yapılan kalp nakli..
    27. Başkan Sarıkurt mezarlıkları inceledi
    28. Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
    29. Kontrolden çıkıp dereye uçtu
    30. Bursa’da 6 yaşındaki çocuğu yangından..
    Mansur Yavaş Ankara'nın suyunu kuruttu
    Mansur Yavaş Ankara'nın suyunu kuruttu
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    S-400 Şizofren NATO’culara kafayı yedirtti! Kendi uçaklarımızı vurmak için alıyormuşuz
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Erdoğan’ın çağrısı geniş yankı buldu! Sosyal medyada #ReistenÇağrı fırtınası
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'