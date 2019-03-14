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KAEÜ’siRektörü Vatan Karakaya:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Rektörü Vatan Karakaya, toplumun kilidinin geleceğinin gençler olduğunu söyledi.

14 Mart 2019 Perşembe 13:13
KAEÜ’siRektörü Vatan Karakaya:

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Rektörü Vatan Karakaya, toplumun kilidinin geleceğinin gençler olduğunu söyledi.



Öğrenci buluşmalarının 5’sinde konuşan Rektör Karakaya, öğrencilerle tecrübelerini paylaştıklarını ve onların düşüncelerini önemsediklerini belirterek yol haritalarını yaptıkları istişare ile ortaya koyduklarını ifade etti.




Kongre ve Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda gerçekleşen öğrenci buluşmasınaRektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.




Gelecek yılların mimarlarının öğrenciler olduğunu anlatan Karakaya, “Toplumun en büyük değeri gençlerdir. Geleceğin de mimarı gençler olacaklar. Toplumun yok olmasını isteyenlerin ilk hedefi bu nedenle gençlerdir. Gençler, bilinçlenmeli kültürel değerlerine de sahip çıkabilmeli.”dedi.



Millet olmanın gerektirdiği sorumluluk duygusu ile gençlerin sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini anlatan Rektör Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü;


“Düşünebilmek ve düşündüğünü hayata geçirmek, kadar içten gelen duygunun adı inançtır. İç dünyanızı tefekküre dönüştürerek yol bulmalısınız. Verilen emeğin her zaman yanındayız. Düşünebilmek insanın yapabileceği en zor iştir. Biliyoruz ki insanı vasıflı kılan da düşünmesidir. Sorgulayan ve üreten geçler olmanız çok önemli, millet olma şuurunun da kaynağı gençlerdir.



Ahi Evran Üniversitesi olarak bizler, gençlerimizin fakültelerinde her türlü ihtiyaçlarını gidermeyi görev addederek çalışmalar yürütüyoruz. Gayemiz, nitelikli ve donanımlı bireyleri ülkemize kazandırabilmektir. “

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:13
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