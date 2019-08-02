KAEÜ’si Rektörü Karakaya, termal sera inşaatı alanını inceledi

Tarım ve Jeotermal Alanda Pilot Üniversite Seçilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bölgesel kalkınmaya destek oluyor.

KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, Pilot Üniversite projelerinden biri olan “Termal Seralarda Kümelenme Projesi” inşaatında çalışmaları yerinde inceledi.

Prof. Dr. Vatan Karakaya’ya inceleme alanında Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kurt, Prof. Dr. Ahmet Gökbel, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Pilot Üniversite Projeleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı eşlik etti.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalar ve projeler ile model olmaya devam ettiğini belirten Rektör Karakaya, pilot projelerin Türkiye’nin geleceği için çok önemli projeler olduğunu ifade etti.

Termal Seranın, çekirdek bir ailenin işletebileceği ve asgari düzeyde geçimini sağlayabileceği örnek bir sera modeli olduğunu anlatan Rektör Karakaya, “Termal Seralarda Kümelenme Projesi” sayesinde Kırşehir İlinde jeotermal kaynakların seracılıkta kullanımının yaygınlaşacağını söyledi.