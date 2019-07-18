KAEÜ’si personeli Şehit Halisdemir’in mezarını ziyaret etti

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) personeli, Şehit Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret etti.

2016 yılında yaşanan darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir’in Niğde’de bulunan mezarına giderek ziyaret eden üniversite personeli, şehitlikte dua edip ailesi ile görüştü. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında yapılan ziyaret kapsamında Ömer Halisdemir Kültür Merkezi ve ailesi ziyaret edilerek şehitlikte Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı.Ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak 15 Temmuz Kahramanımız Şehit Ömer Halisdemir’in dualar ile anıldığını söyledi. Şehit Ömer Halisdemir’in 15 Temmuz gecesi göstermiş olduğu kahramanlığın öneminden bahseden Rektör Karakaya, Şehit Ömer Halisdemir’in kentin önemli değerlerinden olan ve Güzel Sanatlar Fakültesine ismini de veren Büyük Usta Neşet Ertaş’ın türküleri ile büyüdüğünü ve onun hayranı olmasının üniversite ve şehir açısından da gurur verici olduğunu belirtti.