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KAEÜ’si öğretim üyesinin projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından KAEÜ’si öğretim üyesinin “Kazdağı ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkları Örneğinde Türkiye ve Belarus’un Doğal Koruma Alanlarında Bulunan Orman Ağaç ve Çalıları Üzerindeki Mikrofungusların Biyoçeşitliliği” isimli proje desteklenmeye değer görüldü.

17 Haziran 2019 Pazartesi 12:44
KAEÜ’si öğretim üyesinin projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından KAEÜ’si öğretim üyesinin “Kazdağı ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkları Örneğinde Türkiye ve Belarus’un Doğal Koruma Alanlarında Bulunan Orman Ağaç ve Çalıları Üzerindeki Mikrofungusların Biyoçeşitliliği” isimli proje desteklenmeye değer görüldü.



YürütücülüğünüFen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Faruk Selçuk’un yaptığı ve TÜBİTAK ile Belarus Cumhuriyet Temel Araştırmalar Vakfı (BRFFR) arasındaolan "Protocol on Cooperation in Science and Technology" çerçevesinde, 2018 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında hazırlanan “Kazdağı ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkları Örneğinde Türkiye ve Belarus’un Doğal Koruma Alanlarında Bulunan Orman Ağaç ve Çalıları Üzerindeki Mikrofungusların Biyoçeşitliliği” isimli projenin bütçesi 550 bin lira.



Belarus Belavezhskaya Pushcha Milli Parkının Avrupa’nın en önemli milli parklarında biri olduğunu ve Primitif orman vasfı taşıdığını ifade edene Doç. Dr. Faruk Selçuk, ülkemizdeki Kazdağları ve Belavezhskaya Pushcha Milli Parkında bulunan ağaç ve çalılar üzerinde gelişim gösteren mantarlar üzerinde inceleme yaparak tür tespitinde bulunacaklarını kaydetti.



Selçuk, bu incelemeyi yapma amaçlarını da şöyleanlattı;



“Yaşadığımız yüzyılın en ciddi küresel tehditlerinden biri olan iklim değişikliği, dünya genelindeki korunan alan yönetiminin temel varsayımlarına ve geleneksel stratejilerine meydan okumaktadır. Mantarların göçü, tehlikeli türlerin birikimi ve tehdit altındaki bitki türlerinin ortadan kalkması gibi durumları meydana getirmektedir ve de bu durum orman ekosistemlerinde istikrarı bozmaktadır. Bizim buradaki amacımız bu durumu net bir şekilde ortaya çıkararak bunlarla ilgili ileride yapılabilecek stratejilere dikkat çekmek, yetkilileri bu konuda bilgilendirmek ve tavsiyelerde bulunmaktır.”

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 12:44
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