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KAEÜ’si ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin de içerisinde yer aldığı21 üniversite arasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında iş birliği protokolü imzalandı.

15 Şubat 2019 Cuma 09:09
KAEÜ’si ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği protokolü imzalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin de içerisinde yer aldığı21 üniversite arasında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında iş birliği protokolü imzalandı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında düzenlenen imza törenine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sedat Yenidünya ile bakanlık yetkilileri, KAEÜ’siRektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve 20 üniversitenin rektörü katıldı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan İş Sağlığı ve Güvenliği AlanındaEğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İş Birliği Protokolü kapsamında tarafların personeline ve öğrencilere yönelik eğitim programlarının hazırlanma ve yürütülmesine ilişkin hükümler, bakanlığın talepleri doğrultusunda verilecek olan bilimsel, akademik, araştırma ve danışmanlık hizmetleri ve üniversitemizin talepleri doğrultusunda yürütülecek olan iş sağlığı ve güvenliği konularındaki faaliyetler ele alınacak.



İmzalanan protokol hakkında bir açıklamada bulunan Prof. Dr. Vatan Karakaya, İş Sağlığı ve Güvenliği AlanındaEğitim, Araştırma ve Danışmanlık Çalışmaları İçin İş Birliği Protokolünün amacının iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim, araştırma ve danışmanlık uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülmesi olduğunu ifade etti.



Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar arasında çalışanları ve öğrencileri iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmek adına çalışmalar yürütüleceğini vurgulayan Rektör Karakaya, üniversitemiz personelinin yanı sıra üniversitemizde eğitim gören öğrencilerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik eğitim, proje, sosyal etkinlikler gibi ortak faaliyetlerin düzenleneceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:09
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