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"Kadroyla birlikte iş verimi artacak"

Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma:- "TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ ve İller Bankası gibi kuruluşlarda asıl işleri yapmalarına rağmen, kadro kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadrolarına kavuşmasını istiyoruz. Kadroyla birlikte bu kurumlarda hem iş barışı sağlayacak hem de iş verimi artacaktır"

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
"Kadroyla birlikte iş verimi artacak"

ANKARA (AA) - ÖZCAN YILDIRIM - Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (Tes-İş) Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma, örgütlü oldukları kuruluşlarda asıl işi yapmalarına rağmen kadro kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadrolarına alınmasını istediklerini belirterek, "Kadroyla birlikte bu kurumlarda hem iş barışı sağlayacak hem de iş verimi artacaktır." dedi.

Akma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kamudaki taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alındığı anımsatarak, bu düzenlemeyle kamudaki taşeron işçilik sorununun önemli ölçüde çözüldüğünü belirtti.

Başta Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) olmak üzere düzenlemenin dışında kalan işçilerin de bulunduğuna değinen Akma, bu kurum ve kuruluşlardaki sınırlı sayıda işçinin kadro beklentilerinin devam ettiğini vurguladı.

- "Kadro bekleyen yaklaşık 80 bin işçi var"

Bu talep ve beklentinin haklı olduğunu ifade eden Akma, "KİT'lerde asıl işi yapıp kadro bekleyen yaklaşık 80 bin işçi var. Bunlardan yaklaşık 5 bini bizim iş kolumuzda faaliyet gösteriyor. TEİAŞ, EÜAŞ, TEDAŞ ve İller Bankası gibi kuruluşlarda asıl işleri yapmalarına rağmen kadro kapsamı dışında bırakılan işçilerin kadrolarına kavuşmasını istiyoruz. Kadroyla birlikte bu kurumlarda hem iş barışı sağlayacak hem de iş verimi artacaktır." diye konuştu.

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolüne de değinen Akma, bu protokolün yaklaşık 180 bin kamu işçisini yakından ilgilendirdiğini kaydetti.

Söz konusu protokolün yapacakları toplu sözleşmelerde belirleyici niteliğe olduğuna işaret eden Akma, "Sendika olarak, protokolün hazırlığını yapacak Türk-İş bünyesinde kurulan 'Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarına aktif ve etkin bir şekilde katılacağız." bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:34
  1. KİT
  2. taşeron işçilik
  3. Tes-İş
  4. Tes-İş Sendikası Genel Başkanı Ersin Akma

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