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"Kadroya geçenler için enflasyon zammı istiyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:"696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçenler ile KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılına ait yüzde 20,30 oranında enflasyon zammı istiyoruz"

03 Ocak 2019 Perşembe 17:35
"Kadroya geçenler için enflasyon zammı istiyoruz"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kadroya geçenler ile KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılına ait yüzde 20,30 oranında enflasyon zammı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2018 yılı enflasyon oranının yüzde 20,30 düzeyinde olduğunu anımsattı.

696 sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin ücret ve sosyal haklarının Yüksek Hakem Kurulunca bağıtlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre altışar aylık dönemler halinde yüzde 4 olarak belirlendiğini hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu ücret zamları ve sosyal haklar, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmiş olup, tekrar gözden geçirilmesi kadroya yeni geçen bir milyona yakın işçinin ve KİT'lerde çalışıp kadro kapsamı dışında kalan işçilerin büyük beklentisidir. 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçen ile KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan işçiler için 2018 yılına ait yüzde 20,30 oranında enflasyon zammı istiyoruz."

Arslan, enflasyon karşısında çalışanları koruyabilmenin AK Parti hükümetlerinin en büyük başarılarından birinin olduğunu belirterek, "2019 yılı için asgari ücrette 26,05, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,19, memurlara ise 10,70 zam yapıldığı dikkate alındığında kadroya yeni geçenler ile KİT'lerde çalışıp kadro kapsamı dışında kalan işçiler için daha önce yüzde 4 olarak belirlenen ücret artışı mutlaka gözden geçirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 17:35
  1. enflasyon zammı
  2. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan

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