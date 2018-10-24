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Kadro dışı kalan taşaron işçilere kadro yolu | MHP'den taşerona kadro teklifi

Taşeron işçilere kadro hükümetin seçim vaatleri arasında yer almaktaydı. AKParti, seçim beyannamesinde yer aldığı gibi de yaptı ve binlerce taşeron işçileri kadroya dahil etti. Bazı alanlarda kadro dışı kalan az da olsa taşeron işçi kaldı. MHP de kadro dışı kalan taşeron işçilerin kadroya alınması için teklif hazırladı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 14:59
Kadro dışı kalan taşaron işçilere kadro yolu | MHP'den taşerona kadro teklifi

Taşeron işçilere kadro hükümetin seçim vaatleri arasında yer almaktaydı. AK  Parti, seçim beyannamesinde yer aldığı gibi de yaptı ve binlerce taşeron işçileri kadroya dahil etti. Bazı alanlarda kadro dışı kalan az da olsa taşeron işçi kaldı. MHP de kadro dışı kalan taşeron işçilerin kadroya alınması için teklif hazırladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, TBMM'ye sundukları kanun tekliflerine ilişkin yazılı açıklamasında, tekliflerin içeriğinin seçim vaadi olarak beyannamelerinde yer aldığını belirtti.  Kamuda aynı yerlerde ve hizmetlerde aynı işi yapmalarına rağmen statülerinin farklı olması nedeniyle çalışanlar arasında idari, mali ve sosyal haklar yönünden birçok farklılık bulunduğunun altını çizen Kalaycı, bu tür uygulamalar sonucunda kamuda görevleri ve nitelikleri aynı olmasına rağmen farklı statülere sahip çalışanlar arasında ücret adaletine ve sosyal eşitliğe ulaşmanın imkansız hale geldiğini savundu.

Taşeron işçilere kadro teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, "Kamuda kadro alamayan taşeron işçiler, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi amacıyla hazırladığımız kanun tekliflerinin yasalaşmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Öte yandan, yıllardır süren mücadele sonucunda Başkan Erdoğan'ın verdiği karar ile kamuya geçirilen yüz binlerce taşeron, bu geçiş ile birlikte çok önemli bazı hakların da sahibi oldu. Henüz tüm haklarını bilmeyen taşerondan kamuya geçen işçilerin haklarının başında ikramiye ve askerlik borçlanması avantajı da geliyor.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 14:59
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