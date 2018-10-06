Kadro dışı kalan Nabil Dirar'dan olay paylaşım
Fenerbahçe'nin Volkan Demirel ve Aatif Chahechouhe ile beraber kadro dışı kalan Faslı yıldız Nabil Dirar, Instagram hesabından olay bir paylaşımda bulundu.06 Ekim 2018 Cumartesi 13:41
Fenerbahçe'de Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu'nun aldığı karar doğrultusunda takımda olması istenmeyen Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar kadro dışı bırakıldı.
Karar, Sarı Lacivertli camiada büyük yankı uyandırırken kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Dirar, Instagram hesabından konuyla ilgili flaş bir paylaşımda bulundu.
'Bir aslan asla ölmez'
Mukavelesi 2020 yazında sona erecek olan Faslı futbolcu, "Bir aslan asla ölmez. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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