"Kadro alamayanlar için mücadelemizi sürdürüyoruz"

ANKARA (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron işçinin kadroya alınması yönündeki mücadelelerini kararlılıkla sürdürdüklerini bildirdi.

Arslan yazılı açıklamasında, Emek Konukevinde, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü, Türkiye Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürlüğü, İller Bankası AŞ, TRT Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, TCDD, Merkez Bankası, Sümer Holding AŞ, Devlet Malzeme Ofisi, Et ve Süt Kurumu, Türkiye Petrolleri, Türkiye Elektrik ve Taahhüt AŞ ve PTT Başmüdürlükleri başta olmak üzere KİT'lerde çalışan iş yeri sendika temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Taşeron konusunda gelinen noktayı uluslararası bir başarı olarak değerlendiren Arslan, 1 milyona yakın taşeron işçiye kadro verilirken 70 bin civarında işçinin kapsam dışında tutulmasının bu başarıyı gölgelediğini savundu.

Arslan, "KİT'lerde kadro kapsamı dışında kalan 70 bin civarındaki taşeron emekçinin kadroya alınması yönündeki mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadesine yer verdi.

KİT'lerde çalışan taşeron emekçilere kadro verilmesinin kamu iktisadi teşebbüslerine ekstra bir maliyetinin olmayacağını, aksine daha karlı bir ekonomik tablonun oluşacağını vurgulayan Arslan, kadro mücadelesini kararlılıkla devam ettirileceğini, KİT'lerde çalışanların hak ve hukukunun başkalarının insafına bırakılmayacağını aktardı.

Geçiş sürecinde karşılaşılan sorunları çözebilmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nda ortak komisyon kurulmasını önerdiklerini belirten Arslan, her iki bakanlıkta da komisyonun geçen hafta kurularak çalışmalara başlandığını bildirdi.



Hak-İş Genel Başkanı Arslan, taşerondan kadroya geçen ve kadro kapsamı dışında kalanların ücret artışlarının enflasyonun altında olmayacak şekilde yapılması için bir imza kampanyası başlattıklarını da kaydetti.

