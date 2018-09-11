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Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel Cumhuriyet Gazetesi'nden neden istifa etti?

HDP'nin sözcülüğünü yapan Cumhuriyet Gazetesi'nde yeni yönetimin iş başanı gelmesiyle birlikte istifalar da peşpeşe geliyor. Gazeteden son istifa eden isim ise Kadri Gürsel oldu. Peki Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel Cumhuriyet Gazetesi'nden neden istifa etti?

11 Eylül 2018 Salı 12:27
Kadri Gürsel kimdir? Kadri Gürsel Cumhuriyet Gazetesi'nden neden istifa etti?

Cumhuriyet gazetesini sahibi konumunda olan Cumhuriyet Vakfı yönetimi değişikliğinin ardından istifalar sürüyor. Son olarak Kadri Gürsel sosyal medya platformu Twitter üzerinden, istifa dilekçesinin işleme alındığını açıkladı.

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KADRİ GÜRSEL KİMDİR?

Kadri Gürsel, 1961 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi.  1972 senesinde Galatasaray Lisesi'nde yatılı okumaya başlayan Gürsel, 1980 darbesinden kısa süre önce üniversite yıllarında hapse girdi ve yaklaşık üç sene sonra serbest kaldı.

Gazeteciliğe 1986 senesinde Yeni Gündem'de başlayan Gürsel, Yeni Gündem 1988 senesinde kapandıktan sonra, 1993'e kadar çeşitli gazetelerde editörlük yaptı.  1993 senesinde Agence France-Presse'nin İstanbul muhabiri oldu. Gürsel, 1995 senesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği "Çelik Harekâtı"nı yerinde takip edebilmek için Irak'a gitti. Türkiye'ye döndükten sonra, Nusaybin'de 31 Mart günü PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldılar. 26 gün sonra serbest bırakılan Gürsel, bu olaylar sırasında yaşadıklarını "Dağdakiler" isimli kitabında anlattı. 1998 senesinde Milliyet'e bağlı "Artı Haber" dergisinin yazı işleri müdürlüğüne getirilen Gürsel, ilerleyen zamanlarda gazetenin dış haberler müdürlüğüne getirildi. 2007 senesinde de köşe yazarlıına başladı.  Suruç'ta yaşanan patlama sonrası kişisel twitter hesabı üzerinden yazdığı yazılar nedeniyle Milliyet'ten kovuldu.

Kadri Gürsel, sosyal medya hesabı Twitter’dan şu mesajı paylaştı: "Cumhuriyet Vakfı yönetiminde geçen cuma meydana gelen değişikliği izleyen haftanın ilk iş gününde gazeteye gönderdiğim istifa dilekçemin bugün alındığı, personel müdürlüğü tarafından teyit edildi."

 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 12:27
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