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Kadoil, akaryakıt tanzim satış noktaları kurdu

Türkiye’nin akaryakıt devleri arasında yer alan Kadoil, akaryakıtta indirime giderek Gaziantep’te dokuz ayrı pilot bölgede tanzim satış notaları oluşturdu.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:03
Kadoil, akaryakıt tanzim satış noktaları kurdu

Türkiye’nin akaryakıt devleri arasında yer alan Kadoil, akaryakıtta indirime giderek Gaziantep’te dokuz ayrı pilot bölgede tanzim satış notaları oluşturdu. Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kadooğlu, kurulan tanzim satış noktalarında benzin ve motorine yüzde 7, LPG’ye ise yüzde 17’lik indirim yaptıklarını ifade etti.


Türkiye’nin alanında ki en önemli kurumları arasında yer alan Kadooğlu Holding bünyesindeki Kadoil Petrol ile Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek tanzim satış noktaları kurarak akaryakıtta indirime gitti. Gaziantep’te kurulan 6 ayrı noktada ki tanzim satış noktalarında ayın her günü benzin ve motorinde yüzde 7, LPG’de ise yüzde 17’lik bir indirim gerçekleştirerek vatandaşlara önemli bir destek sağlayan Kadoil’in uygulaması ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor.


Temel hedeflerinin ülke ekonomisine katkı sağlamak olduğunu ifade eden Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kadooğlu uygulamanın ayın belli günlerinde değil haftanın her gününü ve günün bütün saatlerini kapsadığını ifade etti. Kadooğlu, yaptığı değerlendirmede “Kadoil akaryakıt sektöründe Türkiye’nin önemli markaları arasında yer alıyor. Ekonomide yaşanan sıkıntılar karşısında vatandaşlarımıza destek olmak amacıyla Gaziantep’te 6 ayrı istasyonumuzda Tanzim Satış Noktaları kurarak indirime gittik. Benzin ve motorinde %7, LPG’de ise %17 indirim yapılan tanzim satış istasyonlarımıza ilgi büyük. Vatandaşlarımız indirimli akaryakıtla kendi bütçelerine önemli bir katkı sağlarken ekonomide ki çarkların da dönmesine kurum olarak destek veriyoruz. Bu uygulamamız her gün gerçekleştirilecek ve saat kısıtlamamız yok” dedi.


Kadoil enfasyonla mücadeleye de destek vermişti


Türkiye’nin köklü kuruluşlarından Kadooğlu Holding bünyesinde faaliyet gösteren Kadoil, akaryakıt ve LPG dağıtım sektöründe 550’nin üzerindeki bayiliği ile sektöründe önemli bir paya sahip olup geçtiğimiz dönemlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından başlatılan ‘enflasyon ile topyekun mücadele’ hareketine büyük destekler vererek Kadoil akaryakıt istasyonlarında vatandaşa yüksek oranlarda indirimler ile destek vermişti.


Gazianteplilere büyük destek


Kadoil tarafından Gaziantep’te 6 ayrı Kadoil akaryakıt istasyonunda kurulan tanzim satış noktalarından memnun olan vatandaşlar aldıkları indirimin bu güne kadar yapılan kampanyaların en yükseği olduğunu ifade ederek sağlanan indirimlerden dolayı Kadoil’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:03
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