Kadirov’un adamları o Avrupa ülkesinde terör estiriyor! Adam yaralama, tecavüz tehdidi...

Ömer E. Keçeci yazdı…

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Terör örgütlerine yuvalık etmesiyle cümle âleme malum olan Almanya’da, Çeçenistan’ın kukla diktatörü Kadirov’un eşkıyalarının da kol gezip terör estirdiği ortaya çıktı.

1 ÇEÇENİ HASTANELİK EDİP İĞRENÇ TEHDİTLER SAVURDULAR

Son olarak ortaya çıktığına göre, Çeçen devlet televizyonu sunucusu kendisine eşlik eden eşkıyalarla birlikte Almanya’da yaşayan bir Çeçen göçmeni olan Minkail Malizayev’i döverek hastanelik ettiler. Bununla da kalmayıp, karısına tecavüz etme ve çocuklarını öldürme tehdidinde bulundular.

Malizayev, 28 Nisan’da Almanya’dan Rusya’ya sınır dışı edilip gönderildi. İki gün sonra Çeçen yetkili onunla irtibat kurup pişmanlık mektubu istedi. Malizayev gönderdikten sonra, yetkili ortaya çıkıp, Kadirov’a av için yalvardığı bir video çekmesini talep etti. Gelinen noktada ise neticede, dayakla hastanelik edilip tehditlere maruz kaldı.

AVRUPA’YA EN ÇOK GÖÇMEN YOLLAYAN ÜLKE ÇEÇENİSTAN OLUYOR

Konu üzerine odaklanan gazeteci ve analist Neil Hauer, “Bunun bir Batı ülkesinde yaşanması çılgınca, ama işte oluyor. Bundandır ki Çeçenistan Avrupa’daki göçmenlerin en büyük kaynağı ve günde yaklaşık 100 kadar AB’ye kaçmaya çalışan insan çıkarıyor. (Fakat) orada bile, bu hadisenin de gösterdiği üzere, umumiyetle emniyet içinde değiller” yorumunda bulundu.

Hakikaten son dönemde yayınlanan bir kısım araştırmalara göre, Çeçenistan’ın gelişmekte olan ülkeler içinde Avrupa’ya en ziyade göçmen yollayan bir memlekete döndüğü anlaşılıyor.

ALMANYA’DA KAFES DÖVÜŞÇÜLERİNDEN MOTOSİKLET ÇETELERİNE EŞKIYALAR EDİNMİŞ

Mevzu üzerine araştırma sahibi gazeteci Karim Zidan da konuyla ilgili dikkat çekici ifşaatta bulunmuştu. Zidan’ın ortaya koyduğuna göre, Kadirov Almanya gibi yerlere kadar nüfuzunu yaymak için motosiklet çeteleri, yerel haydutları, kafes dövüşçülerini kullanıyor.

Ayrıca Kadirov rejiminin Çeçenistan’daki en kuvvetli ve önde gelen adamlarından biri sayılan Vismuradov’un da, hakkındaki şikayetlere ve hususen dikkat de çekilmesine rağmen Avrupa ülkeleri arasında birinden diğerine hiçbir ciddi rahatsızlığa uğramadan özgürce seyahat edebilmesi manidar bulunuyor.

Konuyla alakalı dikkat celp eden diğer bir kimse ise, kendisini “Kadirov’un Almanya’daki temsilcisi” olarak anan Timur Dugazayev adlı eski bir boksör. Dugazayev’in, Almanya’nın birçok yerinde çıkan dövüş kulüplerinden sorumlu olup, Kadirov’un meselelerine destek için Çeçenleri sokaklara toplamakla sorumlu olarak biliniyor. Ayrıca Ramazan’da Almanya’da fakir Müslüman göçmenleri için yemek tertip edip, Kadirov’un “acımasız bir diktatör” yerine “hayırsever ve cömert bir lider” olarak bilinmesi için çalıştığı da kaydediliyor.

Kasım 2015’te Sovyet askerleri için bir taş levha üzerindeki yazıt bilinmeyen bir grup tarafından yıkılınca Timur Dugazayev, Putin ile bağları olduğu ileri sürülen kötü şöhretli Gece Kurtları adlı motosiklet çetesinden bir grubu, Kadirov namına protesto gösterisi tertibi için kullanmıştı. Dugazayev’in bunun ardından Çeçenistan’ın “en yüksek onuru” olan Ahmed Kadirov Nişanı ile ödüllendirildiği de naklediliyor.