Rus kuklası Kadirov'dan on binlerce Çeçen'e '1 Mayıs' zorlaması

Çeçenistan'da, 1 Mayıs Günü için düzenlenecek geleneksel gösterilere on binlerce insanın toplanması bekleniyor.

Çeçenya'daki Sendikalar Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, kamu sektörü çalışanları ve öğrencilerin festival etkinliğinde yer almak zorunda olduğunu iddia ediyorlar.

Çeçenya'daki Sendikalar Konseyi'ne göre geçen yılki 1 Mayıs etkinliklerine Grozni'de 120 bin kişi katılım gösterdi. Yerel sakinler, kamu sektörü çalışanlarının festival etkinliğine katılmak zorunda olduğunu bildirdi.

1 Mayıs'ta Grozni, şenlikli bir gösteri, konser ve halk festivallerine ev sahipliği yapacak. Çeçenya'daki 1 Mayıs Günü İşçi Bayramı gösterisi Sendikalar Federasyonu tarafından düzenlenecek.

Grozny kamu sektörü çalışanları, önümüzdeki Mayıs Günü gösterisine katılmaları gerektiği konusunda bilgilendirildiklerini bildirdi.

Kamu sektörü çalışanı Maret , "Tüm bakanlıkların Mayıs ayındaki gösteriye gönderilecek kişi sayısına ilişkin 'üst düzeylerden' emirleri aldıkları görülüyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının tüm çalışanları şenlik törenlerine gelmek zorundadırlar. " dedi.

Kaynak: Kavkaz-uzel, Dünya Bülteni