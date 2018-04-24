Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer Batılı isimlerin Çeçenistan’a gitmeleri halinde hapse atılacaklarını söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Kadirov "Trump, Merkel ve tüm diğerlerine çoktan yaptırım getirdik. Eğer Çeçenistan’a gelirlerse onları hemen yakalayıp hapse atacağız. Burada banka hesapları ortaya çıkarsa, onları da hemen kapatacağız" dedi.

Kanada’nın Toronto kentinde gerçekleştirilen G7 dışişleri bakanları toplantısında, Rusya’ya karşı yaptırımların artırılabileceği belirtilmişti.