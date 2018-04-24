Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız

Rus kuklası Kadirov, patronuna uygulanan ambargo nedeniyle Trump ve Merkel'e ambargo uyguladıklarını, Çeçenistan'da banka hesapları ortaya çıkarsa bunun kapatılacağını, ülkeye gelirlerse de hapse atılacaklarını söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 13:35
Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve diğer Batılı isimlerin Çeçenistan’a gitmeleri halinde hapse atılacaklarını söyledi.

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre Kadirov "Trump, Merkel ve tüm diğerlerine çoktan yaptırım getirdik. Eğer Çeçenistan’a gelirlerse onları hemen yakalayıp hapse atacağız. Burada banka hesapları ortaya çıkarsa, onları da hemen kapatacağız" dedi.

Kanada’nın Toronto kentinde gerçekleştirilen G7 dışişleri bakanları toplantısında, Rusya’ya karşı yaptırımların artırılabileceği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 13:35
  1. Rusya
  2. Çeçenistan
  3. Merkel
  4. Trump

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün uyarısı!
    1. TZOB'dan "genç çiftçiye", son gün..
    2. TOKİ Kayaşehir kura çekilişi saat kaçta?
    3. Abdullah Gül'ün adaylık için tek..
    4. Ramazan pidesine zam kapıda
    5. Kadirov: Trump ve Merkel'i hapse atarız
    6. Geçici iş için 5 saatte 5 bin başvuru!
    7. Saadettin Köpek öldü, indirim geldi
    8. Tefecilere şafak operasyonu!
    9. Genç doktorun şüpheli ölümü!
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül..
    11. ETİD Açıkladı: Alışveriş kredisiyle en..
    12. Siyonistlerden alçak hareket!..
    13. Yabancıya satışlar zirve yapacak
    14. Teröristbaşı: Erdoğan ve Bahçeli'ye..
    15. Temel Karamollaoğlu'ndan 'Abdullah..
    16. İran'dan Flaş Çıkış: NPT'den ayrılırız!
    17. İşte haftanın emlak ajandası!
    18. Kanal İstanbul'a komşu lojistik üs
    19. Emlak Konut'tan Çamlıca Cami'ye dev..
    20. e-Devlet'ten yeni hizmet!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    3 partiden ortak cumhurbaşkanı adayı!
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı
    CHP’nin sözlerine Başbakan çok sert çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    Son anket açıklandı! CHP'ye büyük şok
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!