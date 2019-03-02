Kadirli’de 15 Emniyet bekçisi göreve başladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde geceleri şehrin güvenliğini sağlayacak 15 Emniyet bekçisi, hizmet içi meslek eğitimini tamamlamalarının ardından göreve başladı.

Türkiye genelinde tekrar faal duruma gelen bekçilik mesleğine İçişleri bakanlığınca sınavla alınan bekçilerin göreve başlama töreninde konuşan Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, bekçilerin emniyet kuvvetlerine güç katacağını belirterek “Kısa süre önce eğitimlerini başarıyla tamamlayan, mahalle ve çarşı bekçilerimiz bugün itibariyle ilçemizde görev yapmaya başladı. Bekçilerin devletimize ve toplumumuza faydası tartışılmazdır. Bundan sonra polis teşkilatımızla birlikte görev yapacak bekçilerimiz ilçemizin güvenlik ve huzuruna katkıda bulunacak. Bekçilik mesleğine başlayan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay ise, bekçilik teşkilatı hakkında bilgiler vererek, bekçiliğin Osmanlı döneminde kurulduğunu ve bugünlere kadar geldiğini söyledi. İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararlar ile bekçilik teşkilatına yeniden önem verildiğini anlatan İrfan Uzay, "Sokağa egemen olunması ve gece meydana gelebilecek olaylara karşı suçların önlenmesinde bekçilerimizin güvenlik hayatına kazandırılması çok önemli bir adım. Bekçilik uygulaması konusunda halkımızdan olumlu tepkiler alıyoruz. Bekçilik mesleğine başlayan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.