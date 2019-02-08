Kadiri Cemaati'nden AK Parti’ye destek

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Malatya’da AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Mustafa Kırteke, AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Hüseyin Çapar ile birlikte Kadiri Tarikatı Şeyhlerinden Ali Kara’nın damadı ve aynı zamanda 22. ve 23. dönem AK Parti Malatya Milletvekili olan Fuat Ölmeztoprak’ı ziyaret etti.

Akçadağ’a bağlı Örüşkü Mahallesinde türbesi bulunan Şeyh Ali Kara Efendi Külliyesinde AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Mustafa Kırteke, AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Hüseyin Çapar ile birlikte AK Partili yöneticilerden Alaettin Erhan, Mahmut Boyraz ve Semih Atay’ı ağırlayan Ölmeztoprak, heyetle bir süre görüştü. Ölmeztoprak, Kırteke ve Çapar ile birlikte Şeyh Ali Kara Efendi Türbesini ziyaret ederek dua etti.

“AK PARTİ’YE DESTEK VERECEĞİZ”

Ölmeztoprak yaptığı konuşmada, “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde de AK Parti’mizin ve adaylarımızın her daim yanında olacağım. AK Parti, bir dava, bir erdemliler hareketidir. AK Parti’de ben değil biz vardır. Ben diyen AK Parti davasını, hareketini anlamamış demektir. AK Parti bu anlayışla daha güçlü şekilde yarınlara ulaşacak. AK Parti bir hizmet partisidir” dedi. AK Parti Akçadağ Belediye Başkan adayı Mustafa Kırteke ise, Fuat Ölmeztoprak’a kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.