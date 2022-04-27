Kadir suresinin okunuşu ve Türkçe meali | Kadir suresinin anlamı, önemi ve fazileti

Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi, 27 Nisan gecesinde ihya edilecek. Bu gecenin müjdesini Yüce Allah Kuran-ı Kerim'de Kadir suresiyle veriyor. İşte Kadir suresinin Arapça-Türkçe okunuşu, anlamı, önemi ve fazileti...

Kadir suresinin okunuşu

Kadir Suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Kadir Suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Kadir Suresi Konusu

Kadir Suresi, ismini Kadir Gecesi’nden alır. Surenin konusu Kadir Gecesi’dir. Bir hadisi şerifte “Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” buyrulur. Buna göre ayetlerde; bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek geceden, Müslümanlar için taşıdığı rahmet ve bereketten bahsedilir.

Kadir Suresi Anlamı ve Önemi

İmam Malik’e aktarılan bir rivayete göre, “Hz. Muhammed’e ümmetinin ömrü gösterilmiş ancak Resulullah bu ömrü önceki ümmetlerinkine kıyasla kısa bulmuş. Ümmetinin amelde kısa ömür ile diğerlerininkine yetişemeyeceğini düşünmüş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk Kadir Gecesi’ni vermiştir.” (Muvatta)

Kadir Suresi de Müslümanlara bir nimet olarak verilen Kadir Gecesi’ni işlediği için sureler arasında farklı bir öneme sahiptir.

Kadir Suresi Kaç Ayet ve Sayfa? Ne Zaman İndirilmiştir?

Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadir Suresi, toplamda 5 ayet-i kerimeden oluşur. Sure’nin Mekke devrinde; Abese Suresi’nden önce, Şems Suresi’nden de önce indirildiği bilinmektedir.

Kadir Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüz İçerisinde Yer Alıyor?

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzünde yer alır. Toplamda 30 kelimeden oluşan Kadir Suresi’nin sayfa numarası ise 598 olarak belirtilir.

Kadir Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

Kadir Suresi’ni ihlaslı biçimde okumanın fazileti çoktur. Bu bakımdan sureyi okuyanların Allah’ın izniyle; günahları bağışlanır, dileği verilir ve şifa bulur. Cuma gecelerinde Kadir Suresi’ni çokça okuyanlar ise rüyalarında Hz. Muhammed’i görme şerefine nail olurlar.