Kadir Mısıoğlu’na "Yunan aşığı" demekle olmaz bu işler! Madem Tango yapılacaktı bu analar neden düşmanla çarpıştı?

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü vals ve tango dansları ile kutladı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde İzmir'de ortaya çıkan bu rezalet görüntüler masaya yatırıldı.

"Sırtında çocuğu, yanında kağnı arabası, üzerinde çarşafıyla birlikte cepheye top mermisi taşıyan ve o esnada şehit olan Kurtuluş Savaşı'nın anaları geliyor aklıma" diyen Murat Alan, "Bir de onların torunlarının vals ve tango ile Kurtuluş Savaşı'nı kutlaması aklıma geliyor. Biz bu savaşı gerçekten kazandık mı?" diye sordu.

Merhum Aliya İzzetbegoviç'in "Savaşı düşmanınıza benzediğinizde kaybedersiniz" şeklindeki sözünü hatırlatan Murat Alan, "Kurtuluş Savaşı" sırasında yalın ayak bir şekilde cephede düşmana karşı savaşan Türk askerlerine cephane taşıyan fedakar Türk kadınlarının görüntülerini gösterdi ve "Bu kadınların torunları tango ve vals ile bu zaferi kutluyorlar" dedi.

Kadir Mısıroğlu'na "Yunan aşığı" benzetmesi yapan Kemalistlere tepki gösteren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bu dansların Türk örf ve adetleriyle, İslam diniyle ne kadar uyumlu olduğunu kendileri izah etsinler. Yunanlar kalmış olsalardı ne değişecekti bizim hayatımızdan diye sorasım geliyor. Laikçilerin ve Kemalistlerin bu durumu izah etmeleri gerekiyor. Kadir Mısıroğlu'na 'Yunan aşığı' falan demekle bu sorumluluktan kurtulamazlar. Sen elin Amerikalısının Yunan'ının örf ve adetleriyle hareket ediyorsun. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu bile sen düşmanın hareketleriyle ve onları taklit ederek kutluyorsan düşman senin içine girmiş demektir. Dolayısıyla bunun izahını yapmaları gerekir."