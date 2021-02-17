Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu
Oyuncu Kadir İnanır, koronavirüs aşısı oldu.
Oyuncu Kadir İnanır (71), koronavirüs aşısı oldu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını da paylaşan Kadir İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
Oyuncu Kadir İnanır, koronavirüs aşısı oldu.
Oyuncu Kadir İnanır (71), koronavirüs aşısı oldu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını da paylaşan Kadir İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.
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