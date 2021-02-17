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Korona Virüs Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu
Korona Virüs

Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

Oyuncu Kadir İnanır, koronavirüs aşısı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:21:00 -
Kadir İnanır koronavirüs aşısı oldu

Oyuncu Kadir İnanır (71), koronavirüs aşısı oldu. Sosyal medya hesabından fotoğrafını da paylaşan Kadir İnanır, "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

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