0553 313 94 23

Kadir Has Ortaokulu Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama Atölyesi açılışı yapıldı

Kadir Has Ortaokulu’nda Z-kütüphanem ve Robotik Kodlama Atölyesi İl Milli Eğitim Müdürü açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin katılımı ile yapıldı.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:04
Kadir Has Ortaokulu Z-Kütüphane ve Robotik Kodlama Atölyesi açılışı yapıldı

Kadir Has Ortaokulu’nda Z-kütüphanem ve Robotik Kodlama Atölyesi İl Milli Eğitim Müdürü açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin katılımı ile yapıldı.


Açılış töreninde konuşan Okul Müdürü Erdem Sarıaslan; "Sürekli artan toplumsal değişikliklere yanıt vermek; öğrencilerin bilgi, kültür ve eğlenme gereksinimleri karşılamak amacıyla, yeni ve modern bir tasarım anlayışı ile okulumuza kazandırmış olduğumuz, Z-kütüphane ve robotik kodlama atölyesinin açılışını, siz eğitime gönül vermişlerle beraber gerçekleştirmenin mutluluğunu paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Z-Kütüphanede; internet hizmetli, dijital kitap içerikleri ve zengin kitap birikimi ile öğrencilerimiz okumanın tadına varacak, bilgiyi keşfetmenin heyecanını yaşayacaktır. Ders çalışmak ve araştırma yapmak öğrencilerimiz için daha eğlenceli ve verimli hale gelecektir. Robotik Kodlama Atölyesi ile de hedefimiz; öğrencilerimizin teknolojiyle tüketen değil, üreten bireyler olmasını sağlamaktır. Burada öğrencilerimizin bilimin ışığıyla yeni şeyler üretmenin hazzını yaşayacaktır. Ayrıca uzun vadede yerli ve milli teknolojik yeniliklere imza atan bireyler yetiştirmek temel ilkemiz olacaktır" dedi. Sarıaslan ayrıca okulda yürütülecek eğitim faaliyetlerinin kente ve ülkeye katkı sağlaması temennisinde bulundu.


Açılış törenine İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’nin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ve davetliler katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:04
  1. kitap
  2. bilim
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Madde bağımlılığını hazırladıkları senaryoyla anlattılar
    1. Madde bağımlılığını hazırladıkları..
    2. Suriye’de çocuklarına kaybeden anne..
    3. Aliağa’da 600 fidan toprakla buluştu
    4. İdlib'e hava saldırısında ölü sayısı..
    5. Başkan Mustafa Çöl, öğrenciler ile..
    6. Bayburt’ta FETÖ’den 1 tutuklama
    7. "Duba şehri Yalova"
    8. Alman ırkçı siyasetçiden skandal sözler!
    9. Medikar Hastanesi ‘Bebek Dostu..
    10. Kastamonu’da tarih yeniden canlanıyor
    11. Pazaryeri’nde seçim afişlerine çirkin..
    12. Mezitli Belediyesi 2. Liseler Arası..
    13. Çömlek ustaların yaptığı 2 metre..
    14. MHP İl Başkanı Karataş’tan esnaf..
    15. Başkan Ay belediye çalışanlarıyla veda..
    16. Oto hurdacısında çıkan yangın korkuttu
    17. Sandıklı’da fidanlar toprakla buluştu
    18. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan:..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Yeni..
    20. Karslı Mirza’nın oyuncak mutluluğu hem..
    21. Merkezde çay keyfi, kırsalda karla..
    22. Musa Aydın'dan grekoromen güreşçilere..
    23. Pakistan Milli Günü Ankara’da kutlandı
    24. Borç-alacak farkı yükseldi!..
    25. Dünya rekortmeni İrem’e İşgören vakfı..
    26. Terör operasyonunda gözaltına alınan 9..
    27. Gazi yakınları gökyüzüyle buluştu
    28. Bakan Gül ve Sağlık Bakanı Koca Şehir..
    29. Bakan Akar ve komutanlar Suriye..
    30. TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok