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Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazı için Eyüpsultan’a akın etti

Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Camii’ni doldurdu.

31 Mayıs 2019 Cuma 23:39
Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazı için Eyüpsultan’a akın etti

Kadir gecesinde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Camii’ni doldurdu.Eyüp Meydanı’nı tamamen dolduran cemaatin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.



Kadir gecesiniEyüpsultan’da geçirmek isteyen binlerce vatandaş iftarlarını açtıktan sonra teravih namazı için Eyüpsultan Camii’ni doldurdu. Eyüpsultan Camii’ne sığmayan cemaat avluya ve meydanlara sığamadı. Binlerce vatandaşın teravih namazını kılması havadan görüntülendi. Eyüpsultan Camii çevresinde yoğun trafik oluştu. Şehir dışından gelen birçok vatandaş Kadir gecesinin maneviyatını Eyüpsultan’da yaşadı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 23:39
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