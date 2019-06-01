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Kadir Gecesinde vatandaşlar Sahabede bir araya geldi

Adıyaman’da metfun bulunan Sahabe Safvan bin Muattal kabrinde bir araya gelen vatandaşlar Kadir Gecesini idrak etti.

01 Haziran 2019 Cumartesi 11:19
Kadir Gecesinde vatandaşlar Sahabede bir araya geldi

Adıyaman’da metfun bulunan Sahabe Safvan bin Muattal kabrinde bir araya gelen vatandaşlar Kadir Gecesini idrak etti.


Samsat Belediyesi ve Samsat İlçe Müftülüğünün organizesinde, Sahabe Safvan bin Muattal kabrinde bir araya gelen vatandaşlar, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) katkıları ile hazırlanan yemek ile iftar yaptı.


Sahabedeki etkinliğe AK Parti Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat ve Muhammed Fatih Toprak, Samsat Kaymakamı Halid Yıldız, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Akşam namazı sonrasında Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programda Samsat Müftüsü gecenin fazileti ile ilgili olarak bir konuşma yaparak, Sahabe’nin buralara gelişleri, hikmetleri ve alınması gereken mesajları anlattı.


AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise yaptığı konuşmasında, inşaatı devam eden cami ve Sahabe külliyesi ile ilgili açıklamalar yaparak vatandaşların Kadir Gecesini tebrik etti. Kılınan teravih namazından sonra Müftü Metin Kara tarafından bir dua yapıldı ve tespih namazı kılındı.


Program Kardeşler İlahi gurubunun seslendirdiği ilahi ve ezgiler ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 11:19
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