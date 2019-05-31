Kadir Gecesi’nde Selimiye Camii doldu taştı

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi’nde doldu taştı.

Mimar Sinan’ın ‘Ustalık Eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Kadir Gecesi’nde doldu taştı. Balkanların ve Türkiye’nin bin bir köşesinden binlerce Müslüman, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve ’bin aydan hayırlı’ olarak kabul edilen Kadir Gecesi’nde Selimiye Camii’ne akın etti.

Binlerce soydaş Selimiye’ye akın etti

Mimar Sinan tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari yapılarından biri olan asırlık eşsiz mabet Selimiye, başta Edirneliler olmak üzere, Batı Trakya, Balkanlar ve ülkenin birçok ilinden gelen Müslümanların akınına uğradı. Kentin çeşitli yerlerinde orucunu açan vatandaşlar, başta Selimiye Camii olmak üzere kentte bulunan camilere akın etmeye başladı.

Ustalık eseri doldu taştı

Cemaat, cami görevlilerinin Kur’an-ı Kerim tilavetini, Mevlid-i Şerif’i okumasını ve birbirinden güzel ilahileri dinledi. Din görevlileri tarafından verilen ‘Kadir Gecesi’ konulu vaazın ardından yatsı ezanının okunmasıyla birlikte teravih namazı kılındı. Tarihi cami içerisinde yer bulamayan binlerce cemaat, iç avlu ve bahçede giysilerini yere sererek ibadetlerini yerine getirdi. Semaya ellerini açan vatandaşlar, gecenin geç saatlerine kadar dua etti.