Kadir Gecesi'nde hangi tespihler çekilir? | Kadir Gecesi'nde neler yapılır?

2020 yılında Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Milyonlarca kişi “Kadir Gecesi’nde nasıl ibadet edilir?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, detaylar.

Kadir Gecesi'nde neler yapılır?

1. Öncelikle Kur'an-ı Kerim okuyarak, Kur’an okuyanlar dinlenmeli. Kur’an ziyafetleri verilmelidir.

2. Peygamberimiz ( sav) Efendimize çokça salat ü selamlar getirilmeli. O’nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olabilme şuuru tazelenmelidir. Sünnetleri ihya edilmelidir.

3. Aile bireyleriyle birlikte bu gecenin mana ve ehemmiyeti hakkında sohbetler edilmelidir.

4. Allah rızası için namaz kılarak, Kaza namazı, nafile namazlar kılınmalı, Kandil gecesi, özü itibariyle ibadetle ve ibadet şuuru ile geçirilmelidir.

5. Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapılarak, Geçmişin muhasebesi ve murakabesi yapılmalı, geleceğin plan ve programı çizilmelidir.

6. Günahlarımızın bağışlanması için Allah'tan af dileyerek, bol bol tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak ettiğimiz bu kandil gecesini son fırsatımız bilerek nedametle çok iyi geçirmeliyiz.

7. Tefekkürde bulunulmalı. “Ben kimim, nerden geldim, nereye gidiyorum, Yüce Allah’ın benden istekleri nelerdir?” gibi konular başta olmak üzere hayati meselelerde derin düşüncelere girilmeli.

8. Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua ederek, diğer mü’min kardeşlerimize de dualar etmeliyiz.

9. Yoksul, kimsesiz, öksüz yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilerek, sevgi, şefkat, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli, sevindirilmelidirler.

10. Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek, hayır dualarını almalıyız.

11. Dargın ve küskünleri barıştırarak, bu geceyi değerlendirebiliriz. Gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmelidir. Dargınlıklarımızı gidermeliyiz.

12. Mü’minlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalıdır.

13. Üzerimize hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlakı yerine getirilmelidir.

14. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazlarını cemaatle ve camilerde kılınmalıdır.

15. Bu Kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.

16. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın, büyüklerimizin ve bizleri okutan hocalarımızın kabirleri ziyaret edilmeli, aziz ruhları için Yasin ve Mülk süreleri okunup hediye edilmelidir.

17. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevi iklimlerinde Hakk’a niyazda bulunulmalıdır.

18. Hayatta olan manevi büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın, arkadaşlarımızın kandilleri bizzat gidilerek tebrik edilmeli veya telefon, e-mail çekerek tebrik edilmeli ve duaları istenmelidir.

19. Dini toplantılar, konferanslar, panel ve sohbetler düzenlenmeli, yapılan vaaz ve nasihatler dinlenmelidir. Bu gibi faaliyetlere iştirak edilmelidir.

20. Bu Kandil gecelerinde sevdiklerimize, çoluk çocuğumuza hediye ve ikramlarda bulunmalıyız.

Kadir Gecesi'nde hangi tespihler çekilir?

Bu mübarek gecede çekilecek tespihlerin başında bir kere Sübhanallah, bir kere Elhamdülillah, bir kere La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Muhammet Mustafa Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur." Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” tespihini çeken Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Okunabildiğiniz kadar çok Kur'an okunmalı, Kur’an okuyanlar samimi bir şevkle dinlenmeli, Kur 'ân-ın okunabileceği uygun mekânlarda Kur 'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

Üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit borçlarına istinaden kaza namazı kılmaları daha faziletli olacaktır. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma bilinci tazelenmelidir.

Özellikle Kadir Gecesinde çok miktarda ve kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli.