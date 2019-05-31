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Kadir Gecesi’nde 7 bin 500 Fatihli aynı sofrada oruçlarını açtı

Fatih Belediyesi tarafından Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkı’nda düzenlenen iftar programında 7 bin 500 kişi aynı sofrada oruçlarını açtı.

31 Mayıs 2019 Cuma 22:39
Kadir Gecesi’nde 7 bin 500 Fatihli aynı sofrada oruçlarını açtı

Fatih Belediyesi tarafından Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkı’nda düzenlenen iftar programında 7 bin 500 kişi aynı sofrada oruçlarını açtı.



Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı mübarek Kadir Gecesi’nde Fatihliler Çarşamba Çukurbostan Şehir Parkı’nda iftar programında buluştu. Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan iftara katılarak ezanın okunmasıyla vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. 7 bin 500 vatandaş havuzun başında kurulan sofrada oruç açmanın huzurunu yaşadı. Başkan M. Ergün Turan İftar sonrası 3 bin paket dondurma dağıttı.



“Ramazana en yakışan şey paylaşmaktır”


Ramazanın yoğunluğuna rağmen mutlu bir Ramazan geçirdiğini belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,“Ramazana en yakışan nedir desek paylaşmaktır. Rabbimiz bizi inşallah hayırlısıyla ümmeti, coğrafyadaki Müslümanları hem de ülkemizdeki insanlarımızı ve vatandaşlarımızı hayırlısıyla Ramazan Bayramı’na eriştirsin. Fatih’imiz için gece gündüz çok çalışacağız. Bu şehirde dört çocuğunu büyüten bir baba olarak, otuz yıllık bir mühendis olarak şunu söyleyebilirim ki; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Başbakanımız, başkanımız bu profilde bir Belediye Başkanı bir daha kolay kolay İstanbul’a gelmez. Binali Yıldırım’ın başkanlığının İstanbul’un her yerine büyük bir değer katacağını biliyorum. Fatih’e özel olarak çok büyük değer katacaktır. Bu duygularla Kadir Gecenizi ve gelecek olan Ramazan Bayramı’nızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.



Teravih sonrası Kadir Gecesi münasebetiyle Fatih Camii, Süleymaniye Camii, Sultanahmet Camii, Yavuzselim Camii ve Sümbülefendi Camii’nde 10 bin lokum dağıtılacak.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 22:39
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