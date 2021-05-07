Kadir Gecesi yapılması faziletli olan ameller neler? Kadir Gecesi okunacak dualar neler?

Kadir Gecesi 2021. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı gecedir Kadir Gecesi. Rabbimiz Kadir Gecesi’ne ilişkin Kadir Suresini indirmiştir. Kadir Gecesinde melekler tan yerinin ağrmaya başlayıncaya kadar bölük bölüm yer yüzüne iner. Kadir Gecesi 8 Mayıs 2021 akşamı idrak edilecek. Peki Kadir Gecesi yapılması faziletli olan ameller neler? Kadir Gecesinde ne okunur? Kadir Gecesi hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesinde okunacak dualar neler?

Kadir Gecesinde okunacak dua nedir?

Mümkünse gusül abdesti veya namaz abdesti alınır. Abdest esnasında; "Yarabbi! Şu su, haricî kirlerimi na¬sıl temizliyorsa, Sen Azîmü’ş-şân da benim manevî kirlerim olan günahlarımı öylece affet.” diye dua edilir.

* İki rekât sünnet-i salât-ı vüdû (abdest şükür) namazı kılınır.

* Dua edilir.

* 3 kere Kelime-i Şehadet.

* 3 “Euzü billahi mine’ş-şeytani’r-racim”

* 11 kere (La ilahe illallah).

* 11 kere İhlâs-ı şerif.

* 1 kere Felak ve Nas sureleri okunur.

* 1 kere Fatihâ-i şerife.

* 1 kere “Elif lam mim” (Bakara suresinin başı) okunur ve şöyle devam edilir.

Sadeka-llahü’l-azîm. Sübhane rabbike rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemin. “İlâ şerafi’n-nebiyyi sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem ve âlihî ve ashâbihî ve meşâyihinâ ve üstâzinâ ve ihvâninâ ve li-ebeveyninâ ve li akrabâine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur.

* 100 kere Estağfirullah. Yüzüncüde; “Estağfirullahe’l-Azîme’l-Kerîme-llezî lâ ilâhe illâ hû. El-hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. Tevbete abdin zâlimil li nefsihî lâ yemlikü li nefsihî mevtev ve lâ hayâtev ve lâ nüşûrâ.” denir.

* 100 kere Salâvât-ı şerife.

* 100 kere İhlâs-ı şerif.

* 100 kere Kelime-i tevhîd.

* 500 kere Lâfza-i Celâl (kulağımız duyacak kadar sesli ALLAH denir)

* 500 kere Lâfza-i Celâl (dili damağa yapıştırıp dili oynatmadan kalpten ALLAH denir)

* 100 kere Salâvât-ı şerife.

Sübhane rabbike rabbi’l-izzeti ammâ yesıfûn ve selâmün ale’l-mürselin ve’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-âlemine’l-Fatiha” denip bir Fatiha okunur.