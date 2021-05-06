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Oruç Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2021
Oruç

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2021

İslam alemi bin aydan daha hayırlı kadir gecesi için bekleyişte. Kadir Gecesi ne zaman 2021, hangi gün idrak edilecek? Kadir Gecesi ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-05-06 16:22:00 -
Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi 2021

İslam dini için bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayının bitmesine günler kala en çok merak edilen konuların başında 2021 Kadir Gecesi tarihi geliyor. Müslümanların kandil günleri gibi ibadetle geçirdiği Kadir Gecesi araştırılıyor.

Kadir gecesi ne zaman?

On bir ayın sultanı Ramazan 13 Nisan’da başladı ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı’ olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021’de idrak edilecek.

Kadir gecesi nasıl geçirilir?

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol ‘Allah’ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet’ şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.

Hz. Muhammed'in HZ. Aişe'ye Kadir Gecesi tavsiyeleri

İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam alemi için önemli bir gece olduğunu söyledi.Hz. Muhammed'in bu gecede nasıl ibadet yapılmasıyla ilgili Hz. Aişe'ye tavsiyelerde bulunduğunu anlatan Yılmaz, "Efendimiz, Hz Aişe'ye bu gecede 'Yarabbi sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla' diye dua etmesini tavsiye etmiştir. Bu gecede en çok yapılacak ibadet Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dua etmektir. Bu gece de bol bol milletimiz, İslam dünyası ve insanlığa dua edebiliriz. Dua Allah'a en yakın olduğumuz andır. Bunun için Kadir Gecesi'nde bol bol dua edip Kur'an-ı Kerim okumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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