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Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te Bulunan Tarihi Mustafa Paşa Camiine Halk Yoğun Katılım Gösterdi

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Kuzey Makedonya’da da Müslümanlar Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirmek üzere toplandı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 04:28
Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te Bulunan Tarihi Mustafa Paşa Camiine Halk Yoğun Katılım Gösterdi

Dünyanın her yerinde olduğu gibi, Kuzey Makedonya’da da Müslümanlar Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirmek üzere toplandı.


Başkenti Üsküp’te Osmanlı’dan kalan tarihi Mustafa Paşa camiinde, teravih namazıyla birlikte Üsküp müftülüğü tarafından, Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa Üsküp halkı yoğun ilgi göstererek katıldı.


Müslümanların kutsal kitabı Kur-an’ı Kerimde belirtildiği gibi “Bin aydan daha hayırlı” olan Kadir Gecesinde ibadetlerini yerine getirmek üzere vatandaşlar Mustafa Paşa camiini içerde ve dışarda bulunan camii bahçesini tıklım tıklım doldurdu.


Kur’an tilaveti, ilahiler ve Üsküp’ün önde gelen hocalarından müslümanlara verilen nasihatlerle halka hitap eden programda Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliğinin Dini Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan da cemaate hem Kadir Gecesi hem de müslümanların bu dünyadaki görevleri hakkında öğütler verdiler.


Bu mübarek gecede Allah’u Teala tarafından indirilen Kur-an’ı Kerimin tüm hastalıklara ilaç olduğunu belirten Üsküp müftüsü Kenan İsmaili “Gelin hep beraber Allah’ın sözüne doğru yönelelim, Kur’an-a dönelim ve hakka söz verelim” diyerek tüm müslümanları Kur-an’ı Kerime yönelmeyi davet etti.


Bu gece, gecelerin en yücesi Kadri Gecesine ulaştığımız hatırlatan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği Dini Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan Hoca ise “Kadir Gecesinin kıymeti bizzat Kur-an’dan gider. Zira bu gece insanlık Kur-an’a muhatap oldu. Zira bu gece Peygamberimize risalet görevi tevdi edildi. Zira bu gece il ayetler nazil oldu. Zira bu gece insanlık, kurtuluş reçetesi olan Kur-an’a kavuştu.” sözlerini ifade etmesi ile birlikte Müslümanlara kutsal kitap Kur-an’ı Kerimin değerini ve Kadir Gecesiyle olan bağlantısını dile getirerek cemaate dini öğütlerde bulundu.


Üsküp Müftülüğünün düzenlediği Kadir Gecesi programında, sesiyle dünyaca tanınmış Hafız Cemail Nuhiu’nun Kur-an tilavetine cemaat salavatlar getirerek, Üsküp Müftülüğünün belirlediği ilahi grubu Arnavutça, Türkçe ve Boşnakça dilinden ilahilerle eşlik etti.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 04:28
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