0553 313 94 23

Kadir Gecesi dolayısıyla Kur’an-ı Kerim dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Cuma namazı sonrasında camilerde Kur’an-ı Kerim dağıtarak, vatandaşların gönlüne dokundu.

31 Mayıs 2019 Cuma 19:18
Kadir Gecesi dolayısıyla Kur’an-ı Kerim dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Cuma namazı sonrasında camilerde Kur’an-ı Kerim dağıtarak, vatandaşların gönlüne dokundu.


Yaklaşan Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi olması dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Cuma namazı sonrasında Alaybey, Hatuniye, Sultan, Muradiye ve Şeyh FenariCamiinde 3 bin 500 adet Kur’an-ı Kerim dağıtarak, vatandaşların gönlüne dokundu. İçinde bulunulan ve 11 ayın sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayının sonlarına yaklaşılması, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalması ve aynı zamanda bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi huzurunun yaşandığı 31 Mayıs Cuma günü kılınan Cuma namazı çıkışında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 5 farklı camide vatandaşlara Kur’an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi. 3 bin 500 adet Kur’an-ı Kerim dağıtımının yapıldığı etkinlikte namazdan çıkan vatandaşlar Kur’an-ı Kerim almak için stant önlerinde yerlerini aldı. Vatandaşlar yapılan dağıtımdan memnuniyetlerini ifade ederken, Ramazan Bayramı dolayısıyla da iyi niyetlerini dile getirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 19:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman hükümeti elektrikli otomobillere teşvik süresini uzattı
    1. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    2. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    3. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    4. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    5. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    6. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    7. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    8. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    9. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    10. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    11. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    12. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    13. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    14. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    15. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    16. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    17. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    18. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    19. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    20. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    21. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    22. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    23. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    24. Türkiye korkusu sardı: Eğer o da..
    25. Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı..
    26. Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara,..
    27. “Pinhan Restoran” davasının sanığı..
    28. İbrahim Öztek: "Bakü, en kısa zamanda..
    29. Antalya'da kayıp belediye çalışanının..
    30. Binali Yıldırım, Mahmutpaşa esnafını..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı