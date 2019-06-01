Kadir gecesi Devrek’te coşkuyla kutlandı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Devrek’te coşku içerisinde kutlandı

Ramazan ayı içerisinde bulunan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Zonguldak’ın Devrek İlçesinde büyük bir coşku içerisinde idrak edilirken, gece nedeniyle Merkez Ulu Camide Sakalı Şerif’te vatandaşların ziyaretine açıldı. Mübarek gece nedeniyle Devrek ve köylerdeki camilerde vatandaşlar Kadir gecesini coşku içerisinde kutlamanın mutluluğunu yaşadılar.Geceyi ibadet ve dua ile geçirmek isteyen vatandaşların camilere akın etmesinden dolayı zaman zaman yer bulmakta güçlük çektiği bu nedenle cemaatin bir kısmı da ibadetini dışarıda yaptığı gözlemlendi. Kadir gecesi nedeniyle açıklama yapan Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, "Bu gece bin aydan daha hayırlı bir gecedir. Bu gecede Allah’a kulluk görevini yerine getirmede kusur ve yanlışının olduğunu hissedenlerin Yüce Allah’a yönelerek, O’nun rahmet, şefkat ve mağfiretine sığınabilecekleri, karardığını düşündükleri gönüllerini tövbe ve istiğfarla arındırabilecekleri çok özel bir gecedir. Yüce Allah’ın af ve merhametine sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme hemen her müminin temel gayesidir. Bu tür mübarek gün ve geceler, manevi hayatımızda öze dönme ve kendimizi yenileme fırsatı sunan, toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasını sağlayan, ilahî af ve mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan bereket yüklü zaman dilimleridir. Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, her türlü ayrılık ve ayrımcılığı, bencillik ve düşmanlığı geride bırakarak dünyaya hikmet gözüyle bakmaya çalışalım. Yaşadığımız hayatın geçici olduğunu, Allah katında kalıcı olanın ise imanımızın ve yararlı işlerimizin olduğunu fark edelim. İnsanı insan olduğu için sevip, Yaratandan dolayı hoş görüp dünyaya biraz da rahmet penceresinden bakalım. Etrafımıza kin ve nefret yerine, sevgi ve barış tohumları ekelim. Yalan, gıybet ve iftira gibi bizi birbirimize düşman eden kötülüklerden uzak duralım. Düşmanlık, dargınlık ve kırgınlıkları ortadan kaldırarak, dostluk, kardeşlik, huzur ve güven içinde bir hayat sürdürmeye gayret edelim.Her zaman olduğu gibi bilhassa böyle feyizli ve bereketli gecelerde anne ve babalarımızın hayır dualarını alalım. Çevremizle bilhassa komşularımızla insanî ilişkilerimizi daha da güçlendirelim. Sevinçleri ve nimetleri paylaşmayı, zayıfların ihtiyaçlarını gidermeyi, muhtaçların dertlerine derman olmayı ve acıları dindirmeyi öğrenelim ve hayata geçirelim. Bu duygu ve düşüncelerle Devrekli vatandaşlarımızın ve İslâm âleminin Kadir gecesini kutlar, bu gecede yapacağımız ibadet ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını, insanlığa barış ve huzur getirmesini, Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Mübarek gece nedeniyle görevliler tarafından tekbirler getirilerek Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı.İlçedeki camilerin bir kısmında tespih namazları kıldırılırken, vatandaşların ibadetlerini rahatça yapabilmeleri için merkezde bulunan bazı camiler de sabaha kadar açık bırakıldı