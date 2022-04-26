Kadir gecesi bugün mü? Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi ibadetleri tespihleri

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Ramazan ayı 2 Mayıs'ta yerini bayramla birlikte şevval ayına bırakacak. Ramazan ayında son günlere girilirken pek çok kişi 'Kadir Gecesi ne zaman Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yerine getirilir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Kadir gecesi bugün mü? Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi'nin idrak edileceği gün merak ediliyor. 2022 yılında Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba gecesi idrak edilecek.

Kadir gecesi ibadetleri tespihleri

Bu mübarek gecede çekilecek tespihlerin başında bir kere Sübhanallah, bir kere Elhamdülillah, bir kere La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

Muhammet Mustafa Peygamber Efendimiz (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur." Laihahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim.

Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyil azim.

Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” tespihini çeken Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

Okunabildiğiniz kadar çok Kur'an okunmalı, Kur’an okuyanlar samimi bir şevkle dinlenmeli, Kur 'ân-ın okunabileceği uygun mekânlarda Kur 'ân ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

Üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit borçlarına istinaden kaza namazı kılmaları daha faziletli olacaktır. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma bilinci tazelenmelidir.

Özellikle Kadir Gecesinde çok miktarda ve kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.

Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli.