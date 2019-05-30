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Kadir gecesi 2019 ne zaman? Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken inananlar kadir gecesinin hazırlığını yapıyor. Ramazanda tutulan oruç ve ibadetlerle beraber Kadir gecesinde de çokça ibadetler ve dualar edilecek. Fırsat günü olan mübarek Kadir gecesi eda edilecek. Peki 2019 Kadir gecesi ne zaman? Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

30 Mayıs 2019 Perşembe 20:50
Kadir gecesi 2019 ne zaman? Kadir gecesinde nasıl ibadet edilmeli?

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken inananlar kadir gecesinin hazırlığını yapıyor. Ramazanda tutulan oruç ve ibadetlerle beraber Kadir gecesinde de çokça ibadetler ve dualar edilecek. Fırsat günü olan mübarek Kadir gecesi eda edilecek. Peki 2019 Kadir gecesi ne zaman? Yüce kitabımız Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi'nde yapılacak olan ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Kadir Gecesi'nde hangi ibadetler yapılmalı?

Kadir gecesinin önemi ve anlamı nedir?

Kadir kelime olarak; değer, kıymet ve itibar anlamlarına gelir. Ramazan ayı içinde bulunan en kıymetli gecedir. Bazı âlimlere göre Mevlid gecesinden sonra en kıymetli gecedir. Kadir Gecesi, Peygamberimiz Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetine mahsus bir gecedir.

Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir.

'' Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilirmisin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.O gecede,Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik,gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler)

Dinimizce kabul edilen gün ve geceler, dini hayatın canlanmasını ve inananların yeni bir güç kazanmalarını sağlar. Çünkü bu gün ve gecelerde Müslümanlar daha fazla ibadet ederler. Mübarek günlerin gündüzlerini oruç tutarak, gecelerini ise namaz kılarak, Ku'an okuyarak ve dua ederek geçirirler.

Kadir gecesi ne zaman?

2019 yılında Kadir Gecesi 31 Mayıs Cuma akşamını 1 Haziran Cumartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir.

Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?

Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar. Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 20:50
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