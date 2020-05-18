Kadir gecesi
Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, “Kadir gecesi” başlıklı şiirini bizimle paylaştı.
Süleyman Usta/İstanbul
Bin aydan daha hayırlı gece
Ramazan içinde KADİR gecesi
Sabaha kadar bütün melekler
Yer yüzüne iner KADİR gecesi.
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Haber verir bize KADİR suresi
KUR’AN-I Kerim indi bu gece
Bu gecenin kıymetini biliyor musun
Bin aydan hayırlı KADİR gecesi.
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Allah’ın izniyle iner melekler
Tanyeri ağarıncaya kadar inerler
Müslümanlar için RAHMET dilerler
RAHMET yağar mümine KADİR gecesi
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Ramazanda yirmi yedinci gece
Demişler alimler KADİR gecesi
Üşenme son on gün içinde ara
Gizlidir on günde KADİR gecesi
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Süleyman’ım yalvarırım ALLAH’a
Ley-le-i KADİR’i bulan olayım
Her sene ramazan ayı içinde
KADİR namazını kılan olayım..