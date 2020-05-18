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Kadir gecesi

Gazetemiz okurlarından Süleyman Usta, “Kadir gecesi” başlıklı şiirini bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 16:01:00 -
Kadir gecesi

Süleyman Usta/İstanbul

Bin aydan daha hayırlı gece

Ramazan içinde KADİR gecesi

Sabaha kadar bütün melekler

Yer yüzüne iner KADİR gecesi.

*

Haber verir bize KADİR suresi

KUR’AN-I Kerim indi bu gece

Bu gecenin kıymetini biliyor musun

Bin aydan hayırlı  KADİR gecesi.

*

Allah’ın izniyle iner melekler

Tanyeri ağarıncaya kadar inerler

Müslümanlar için RAHMET dilerler

RAHMET yağar mümine KADİR gecesi

*

Ramazanda yirmi yedinci gece

Demişler alimler KADİR gecesi

Üşenme son on gün içinde ara

Gizlidir on günde KADİR gecesi

*

Süleyman’ım yalvarırım ALLAH’a

Ley-le-i KADİR’i bulan olayım

Her sene ramazan ayı içinde

KADİR namazını kılan olayım..

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