Kadir gecemiz bereketli olsun! Bu gece 38 bin 690 cami sabaha kadar açık

Kadir Gecesi’nde Türkiye genelinde 38 bin 690 cami sabaha kadar açık olacak.

Kur’an-ı Kerim’de bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi, ramazanın 27’nci gecesi olan bu gece idrak edilecek.

İslam dininde Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, “sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece” kabul edilirken, Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadir Gecesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Vatandaşların bu kutlu geceyi ifa edebilmesi amacıyla Türkiye genelinde 38 bin 690 cami, sabaha kadar açık bırakılacak.

Buna göre, ülke genelinde Kadir Gecesi sabah kadar açık kalacak cami sayısı bakımından ilk üç sırada 1571 ile Antalya, 1275 ile Şanlıurfa ve 1222 ile Ankara yer aldı.

Diğer illerde ise başta merkez camiler olmak üzere İstanbul’da 1210, Ordu’da 1007, Diyarbakır’da ise 1206 cami, Kadir Gecesi sabaha kadar açık tutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur, “Önemli olan bu geceyi ibadetle geçirmeye gayret etmek. Bunun için de çok çeşitli imkanlar mevcut. 38 bin 690 camimiz Kadir Gecesi’nde sabah namazına kadar ibadet için açık olacak” dedi.

Yenikapı’da 313 bin kişiyle teravih

İstanbul Müftülüğünün organizasyonuyla Yenikapı Meydanı’nda yarın Bedir Savaşına katılan sahabeleri sembolle 313 bin kişi teravih için bir araya gelecek. Programda, İstanbul’un fethinin 566. yıl dönümü kapsamında Osmanlı geleneği olan enderun usulü teravih kılınacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve kariler imametinde kılınacak teravih sonrasında Türkiye genelinde ramazan ayı dolayısıyla camilerde mukabelelerde okunan yüz binlerce hatmin duası yapılacak. Saat 22.00’de başlaması planlanan programda teravih için 23.00’te saf tutulacak.