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Gündem

Kadir Canpolat'tan Şahan Gökbakar'a olay sözler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Cami önünde yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında Mehmet Özmen'ın konuğu olan Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 18:55:00 - 2020-07-24 19:39:44
Kadir Canpolat'tan Şahan Gökbakar'a olay sözler

Osmanlı Ocakları Başkanı Kadir Canpolat, Ayasofya Camii önünde yeniakit.com.tr'nin Youtube kanalında yapılan canlı yayına konuk oldu.

Sözde ünlü isimlerin Ayasofya karşıtı çıkışlarıyla ilgili konuşan Kadir Canpolat, "Bu isimlere hadlerini bildirmeyi biliriz. Gelip koronavirüs üzerinden saldırıyorlar. Bize korona morona sökmez. Bugün tarihi bir gün. Ama bu isimler gelip istismar ediyorlar. Herkes tedbirini almış durumda. Herkes maskesini takmış durumda. Önlemler tamam. Ayasofya'ya laf uzatmak kimsenin haddi değil" dedi.

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