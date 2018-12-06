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Kadir Albayrak kimdir nerelidir? CHP Tekirday belediye başkan adayı Kadir Albayrak oldu

CHP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak oldu. Kadir Albayrak'ın ismi Tekirdağ CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanır açıklanmaz Kadir Albayrak kimdir, nerelidir, ne iş yapmaktadır? soruları sorulmaya başlandı. İşte Kadir Albayrak biyografisi

06 Aralık 2018 Perşembe 15:58
Kadir Albayrak kimdir nerelidir? CHP Tekirday belediye başkan adayı Kadir Albayrak oldu

CHP Tekirdağ Belediye Başkan adayı Kadir Albayrak oldu. Kadir Albayrak'ın ismi Tekirdağ CHP Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanır açıklanmaz Kadir Albayrak kimdir, nerelidir, ne iş yapmaktadır? soruları sorulmaya başlandı. İşte Kadir Albayrak biyografisi

Kadir Albayrak kimdir?

18 Şubat 1949 tarihinde Tekirdağ’da doğmuştur.  Albayrak; ilk, orta ve lise eğitimini Tekirdağ’da tamamladı.  1971 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Vatani görevini tamamlamasının ardından Tekel Tekirdağ İçki Fabrikası’nın mühendis kadrosunda işe başladı. Mühendis olarak girdiği fabrikada sırasıyla; laboratuar şefi, şarap-rakı üretim amiri, işletme şefi, müdür yardımcısı ve son 15 yılda da fabrika müdürü olarak görev yaptı.  2007 yılında emekliye ayrılan Albayrak, 2010-2012 yılları arasında CHP Tekirdağ İl Başkanlığı görevini yürüttü. 06 Aralık 2012 tarihinde 6360 Kanun Numarası ile kurulan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren yürütmektedir.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:58
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