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Kadir abimizi vefatının 2. yılında rahmetle anıyoruz! Samimi bir dâvâ adamıydı

Naif bir insan ve ihlaslı bir mü’min olan Kadir Demirel’i vefatının 2. yılında rahmetle yâd ediyoruz.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:23

Gazetemizin merhum genel yayın yönetmeni Kadir Demirel abinin, 29 Mayıs günü iftar saatinde kızının evinde, damadı Cemil Yavuz Karanfil tarafından bıçaklanarak oruçlu bir şekilde dar-ül bekaya göç edişinin üzerinden 2 sene geçti.

Samimi bir dava adamıydı

Bütün meslek hayatı boyunca kalemini hakikate adayan ve son nefesini de oruçlu bir şekilde veren Kadir Demirel’i dua ve hayırla yâd ediyoruz. Medine’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) şehrinde Hakk’a yürüyen Hasan Karakaya ağabeyimizin ardından genel yayın yönetmenliğini devralan ve başarıyla sürdüren Demirel, nezih ve entelektüel kişiliğiyle hep takdir topladı. Aynı zamanda müşfik bir baba olmanın vermiş olduğu sorumlulukla kızı ve damadı arasındaki aile içi sorunları çözmek için gittiği iftar yemeğinde damadı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Kadir ağabey, sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

-Rahmetli Kadir Demirel, Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyeleri ile gündem toplantısında...

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:23
  1. Kadir Demirel
  2. Cemil Yavuz Karanfil
  3. Medine
  4. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)
  5. Hasan Karakaya

YORUM YAZ

  • Ahmet sAhmet s49 dk önce
    Ah ah iman etmedimi bir insan böyle sağasola toslar malda yalan mülkte yalan gel birazda sen oyalan değermi b kardeşim üç günlük dünya allahın karşısına katil olarak çıkmaya

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