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Kadir Ağabeyi öldüren caniye yeniden 37 yıl hapis!

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldürmek ve eşi Esma Karanfil'i de yaralamak suçundan 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve bu karar İstinaf Mahkemesince bozulan sanık Cemil Karanfil, yeniden 37 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
Kadir Ağabeyi öldüren caniye yeniden 37 yıl hapis!

İstanbul Başakşehir'deki evinde kayınpederi gazetemiz Yeni Akit’in Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel ağabeyi öldüren, eşi Esma Karanfil'i de yaralayan ve bu suçtan 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Cemil Karanfil’in cezası İstinaf Mahkemesince bozulmuştu. Sanık Cemil Karanfil, Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanık Cemil Karanfil ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Tuncay Aslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin bozma kararını okudu. Kararda, mağdur Esma Karanfil'in yaralanmasının niteliğine göre sanığına uygulanan "öldürmeye teşebbüs" suçundan eksik ceza tayini verildiği" belirtildi.

Katılanların avukatları, şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Cemil Karanfil, "Bir diyeceğim yoktur. Benim eşimi öldürmek gibi bir kastım olamaz. Yaralama dahi aklımdan geçmiyordu. Buna ilişkin savunmamı tekrar ediyorum." dedi.

37 yıl 6 ay hapis cezası aldı

Mahkeme heyeti, sanık Cemil Karanfil'in maktul Kadir Demirel'i "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırarak, sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlenmesi ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak, cezasının 25 yıla düşürülmesine hükmetti.

Sanık Cemil Karanfil'in eşi Esma Karanfil'i "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın yargılamadaki iyi hali nedeniyle cezasının 12 yıl 6 aya düşürülmesine karar verdi.

Böylece Karanfil toplam 37 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Önceki karar

Mahkeme heyeti, Cemil Karanfil'e maktul Kadir Demirel'i öldürmekten müebbet hapis cezası vermişti.

Sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip sanık 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme, sanığın, eşi olan müşteki Esma Karanfil'i bıçakla ağır şekilde hayati bölgelerinden vurarak yaraladığı eylemin, öldürme kastı taşıdığı kanaatine vararak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Sanığa, eylemini olay yerine gelen tanıkların bulunması ve olayın gelişimi itibarıyla tamamlayamaması, bu haliyle eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı 15 yıl hapis cezası veren heyet, sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışları, olaydan pişmanlık duyduğunun gözlemlenmesi, cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri nazara alınarak cezada indirime gidilip Kadir Demirel'i 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başakşehir Yunus Emre Caddesi'ndeki kızı Esma Karanfil'in evine 29 Mayıs'ta giden gazeteci Kadir Demirel'in, damadı Cemil Karanfil ile tartıştığı, kavgaya dönen tartışmanın ardından Karanfil'in yanında bulundurduğu bıçakla kayınpederini öldürdüğü, araya giren eşi Esma Karanfil'i de bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı kaydedilmişti.

Sanık Karanfil hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:50
  1. İstanbul
  2. Kadir Demirel
  3. Yeni Akit
  4. Esma Karanfil
  5. Cemil Karanfil

YORUM YAZ

  • Mikail okuroğlu Mikail okuroğlu 52 dk önce
    Cenazesinde bulunmam nasip olmuş du cezaya sevindim tüm aynı olanlara da indirim de uygulanmaz inşaallah.

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