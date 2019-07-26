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Kadıoğlu’ndan ‘Vatanın Bağrında 57 Gün’ sergisi

3 Temmuz 1919’da kongre için Erzurum’a gelen ve Erzurum’da elli yedi gün kalan Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’da kaldığı her gün için onun bir portresini çizen Prof.

26 Temmuz 2019 Cuma 12:06
Kadıoğlu’ndan ‘Vatanın Bağrında 57 Gün’ sergisi

3 Temmuz 1919’da kongre için Erzurum’a gelen ve Erzurum’da elli yedi gün kalan Mustafa Kemal Paşa’nın Erzurum’da kaldığı her gün için onun bir portresini çizen Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu, çizdiği bu portreleri Erzurum Kongresi’nin 100. Yılı münasebetiyle Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi’nde sergiledi.


TDED Erzurum yayınlarından çıkardığı “Kongre Öyküleri”, Atatürk Üniversitesi yayınlarından çıkan “Vatanın Bağrında 57 Gün” adlı eserleriyle adeta Erzurum Kongresi’nin 100.yılına damga vuran Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu kişisel sergisinde de Atatürk Üniversitesi yayınlarından çıkan kitabıyla aynı adı kullandı.


Serginin açılışında bir konuşma yapan Prof. Dr. Kadıoğlu; “Erzurum Kongresinin 100. yılı anısına, evvela gerçek bilgiler üzerine bir roman/senaryo yazma düşüncesiyle yola çıktığını; ilerleyen zamanla bunu Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum’da kaldığı 57 gün çerçevesinde resmi belgeler ile Atatürk’ün bilinmeyen veya az bilinen fotoğraflarının alışılmadık olanlarından seçtiklerinden her gün için bir tane çizdiği portrelerden oluşan sergi ve onun albümünü hazırladığını ifade etti. 2017 güzünden 2019 başına kadar uzanan bir süreci kapsayan portrelerin çiziminde çini mürekkep ve tarama ucu kullandığını söyleyen Kadıoğlu, “Bu dönemde kendisine eleştiren, teşvik eden eşi Dr. Öğr. Üyesi Berrin Göktuğ Kadıoğlu’na Prof. Dr. A. Bedii Salman, Dr. Mustafa Bodur, Prof. Dr. Osman Aktaş, Hanifi Hancı, Murat Ertaş’ü, destek veren Prof. Dr. Vedat Köseoğlu, Recai Kayalar ve Korkmaz Aydın beylere, Albümün basılması ve Serginin hazırlanmasında Prof. Dr. Esin Dayı ve Prof. Dr. Yavuz Aslan, Doç. Dr. Tolga Başak ile Prof. Dr. Dilaver Düzgün’e Doç. Dr. Besim Yıldırım nezdinde Kurumsal iletişim Birimi’nin tüm elemanlarına, özellikle Orhan Ardahanlı’ya ve serginin açılışında Mustafa Kemal Atatürk’ün sevdiği şarkı ve türkülerden oluşan bir repertuar hazırlayarak Sergi Açılışına katılanlara duygusal bir şölen sunan Doç. Dr. İsmail Hakkı Gerçek’e, hususen albüm ve serginin hamiliğini yapan sayın rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı beye minnet duygularımı sunuyor, teşekkür ediyorum” dedi.


Serginin açılışını yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da “Milletlerin ve medeniyetlerin beşiği durumunda olan ve tarihinin her döneminde tavrını bağımsızlıktan yana koyan Erzurum, tarihindeki en önemli hadiseleri hiç şüphesiz aziz Türk milletinin Mustafa Kemal Paşa liderliğinde var olma mücadelesi olan İstiklâl Harbi sırasında yaşamıştır. Erzurum, yeni ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne giden yolda son derece önemli bir rol oynamıştır. Erzurum Kongresi, Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde tüm Anadolu’nun işgale ve direnişe karşı duruşunun simgesidir. Millî mücadelenin temelini oluşturan önemli kararların alındığı Kongrenin, Erzurum’da yapılması tesadüf değildir. Erzurum Millî Mücadele ateşinin kıvılcımıdır ve zaferin anahtarıdır. Erzurum, Atatürk ve Millî Mücadele arasında güçlü bir bağ vardır. Atatürk’ün Cumhuriyet konusundaki düşüncelerini ilk kez Erzurum`da açıklaması, ilk kez Erzurum`un hemşehrisi olması, ilk nüfus cüzdanını buradan alması, elbette ki Cumhuriyet’e giden yol haritasını buradan çizmesi bu bağın ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Dahası mensubu olduğumuz Üniversitemizin gurur duyduğumuz ismiyle bu bağ ebedileşmiştir. Erzurum’da kaldığı 57 günün her biri için farklı bir Atatürk portresi barındıran bu koleksiyon şüphesiz Atatürk ve Erzurum arasındaki bağı daha da güçlendirmektedir. Millî Mücadele azminin tesis edildiği bu serhat şehrin bağımsız bir Türkiye olma yolundaki rolünün vurgulandığı bu eseri hazırlayan üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu’nu kutluyor, bu değerli çalışmasının araştırmacılara ve sanatçılara ilham vermesini diliyorum” dedi.


Serginin açılışına akademisyenler, STK temsilcileri, Hakan hocanın dostları ve halktan çok sayıda kişi katıldı. Belgelerle de desteklenen Mustafa Kemal Atatürk portrelerinden oluşan sergi yoğun ilgi görmeye devam ediyor.


Sergiyi gezen birçok kişi büyük bir emek olan bu anlamlı serginin kongrenin 100. yılı anısına bilhassa Kongre Binası’nda sergilenmeye devam etmesi ve kalıcı olması gerektiğini; sergi vesilesiyle hazırlanan belgesel nitelikteki albümün temel eğitim kurumları ve geniş halk kesimlerine ulaşmasını arzu ettiklerini ifade ederek Prof. Dr. Kadıoğlu’na şükranlarını sundular.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 12:06
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