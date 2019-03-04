Kadınlarla "Sanat Dolu Günler” başladı

Kahramanmaraş Piazza’da başlayan ve 10 Mart’a kadar her gün saat 14.00 ile 18.00 arasında gerçekleşecek atölye çalışmalarına katılanlar kadar onları izleyen ziyaretçiler de hoşça vakit geçirecek.

AVM’nin ortak kullanım alanında oluşturulacak atölyede, 4 ile 10 Mart tarihleri arasında, “Yuvayı Dişi Kuş Yapar” teması ile kuş yuvası yapacak olan kadınlar, keçeden gül yapmayı öğrenirken, Yöresel Tatlı Atölyesinde ise “kalp kırma” ile lezzet şöleni yaşatacaklar.

Sait Işık’ınresim sergisi ile sanatseverlerin karşısına çıktığı etkinlikler kapsamında, 5 Mart Salı günü kurulacak atölyede, takı bilezik, deri ve birbirinden güzel aksesuarlar yapacak olan kadınlar, 6 Mart Çarşamba günü sulu boya tablo yapımı ve ebru sanatı ile hünerlerini sergileyecekler.

7 Mart Perşembe günü amigurumi kitap ayracı yapımı ile filografi Türk Bayrağı yapımının gerçekleştirileceği atölye, 8 Mart Cuma günü tezhip kitap ayracı ve taş boyama çalışmasına merakı olan kadınları konuk edecek.

9 Mart Cumartesi günü sim sırma, tel kırma, lavanta keseleri ve kokulu taş yapımı ile hoşça vakit geçirecek olan Kahramanmaraşlı kadınlar, 10 Mart Pazar günü ise hat çalışması gerçekleştirecekler. Kadınlar, sıfır atık geri dönüşüm çalışmalarıyla da sosyal bir sorumluluğa imza atacak.