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"Kadınların yerel siyasette farkındalıklarını artırıyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programının şimdiye kadar 8 ilde yapıldığını, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ise Ankara, Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay'da düzenleneceğini bildirdi.

05 Mart 2019 Salı 11:01
"Kadınların yerel siyasette farkındalıklarını artırıyor"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programının şimdiye kadar 8 ilde yapıldığını, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde ise Ankara, Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay'da düzenleneceğini bildirdi.

AA muhabirine Konuşan Çam, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen, "Kadınlar Şehri Konuşuyor" programlarında mimar, mühendis, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, girişimci kadınların, kadın muhtarların, ev hanımlarının yaşadığı bölgenin sorunlarını ve potansiyellerini konuşmak için bir araya geldiğini söyledi.

Programlarda kadınların sorularını AK Partili belediye başkan adaylarının yanıtladığını anlatan Çam, "Bu programla yaklaşan yerel seçimler öncesinde şehir, kültür, çevre gibi alanlarda bilgi ve tecrübe alışverişi yapılıyor. AK Partili belediye başkan adayları sahadan gelen soruları not ediyor ve seçimden sonra o konuda neler yapacaklarını detaylı olarak anlatıyor." diye konuştu.

- "Kadınların yerel siyasette farkındalıklarını artırıyor"

Çam, sıfır atık, akıllı kent uygulamaları, kadın girişimciliğin desteklenmesi, çocuk oyun alanlarının güvenliği, engelli ailelerinin hayatlarını kolaylaştıracak uygulamalar ve yaşlılar için sosyal belediyecilik hizmetlerinin dikkati çeken başlıklar arasında yer aldığını belirterek, "AK Parti'nin 2019 yerel seçimlerde planlı şehirler ve bölgesel kalkınma merkezli projeler kentlere yeni bir vizyon katmayı hedeflerken, kadınlar, 1 Nisan'dan sonra hayata geçirilecek projeleri dikkatle takip ediyor." dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Çam, "Kadınların yerelde siyasette katılımının önünü açan AK Parti, bu proje ile kadınların şehir ve yerel siyaset konularında da farkındalıklarını artırıyor. İnsan merkezli şehircilik anlayışının sık sık vurgulandığı 2019 yerel seçimleri sonrasında halkın taleplerine doğrudan cevap veren bir belediyecilik anlayışıyla yeni bir dönem başlatmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulundu.

- 8 Mart'ta 9 ilde kadınlar şehri konuşacak

"Kadınlar Şehri Konuşuyor" programlarının İzmir, Mersin, Batman, Mardin, Muğla, Ankara, Gümüşhane ve Adana'da yapıldığını aktaran Çam, 22 ilde yapılması planlanan bu programı, 81 ilin tamamında düzenlemeyi öngördüklerini söyledi.

Çam, "8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Cumhur İttifakı'nın AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile 'Kadınlar Şehri Konuşuyor' programını gerçekleştireceğiz. Ankara'nın yanı sıra 8 Mart'ta Antalya, Giresun, Samsun, Kocaeli, Niğde, Rize, Kastamonu ve Hatay olmak üzere 9 ilde bu programlar düzenlenecek." bilgisini verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:01
  1. Batman
  2. Samsun
  3. Rize
  4. Niğde
  5. Muğla
  6. Mardin
  7. Kocaeli
  8. Kastamonu
  9. İzmir
  10. Mersin
  11. Hatay
  12. Gümüşhane
  13. Giresun
  14. Antalya
  15. Ankara
  16. Adana
  17. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam

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